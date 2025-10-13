«Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και άλλα αραβικά κράτη ασκούν πίεση στη Χαμάς στη Γάζα να παραδώσει τα όπλα για να υποστηρίξει περαιτέρω τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ», δήλωσε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Όλες αυτές οι χώρες δεν θέλουν να συνεχίσει να είναι ενεργή η Χαμάς. Θέλουν αφοπλισμό και υπό αυτή την έννοια έχουμε ένα καλό σενάριο πίεσης γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσει χωρίς πίεση», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk, ο Γιόχαν Βάντεφουλ.