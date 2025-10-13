Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκίνησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όταν τίμησε δημόσια τον Άρι Σπιτζ, έναν Αμερικανοϊσραηλινό στρατιώτη των IDF που έχασε και τα δύο του πόδια και το ένα του χέρι πολεμώντας στη Γάζα.

Μιλώντας στην Κνεσέτ, δίπλα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στους στρατιώτες που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη σύγκρουση με τη Χαμάς, λέγοντας πως γνωρίζει «το βάθος του πόνου» των οικογενειών τους και πως «το Ισραήλ θα συνεχίσει να ανθίζει και θα γνωρίσει την ειρήνη χάρη σε αυτούς τους ήρωες».

Τη στιγμή εκείνη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε από τον Άρι Σπιτζ να σταθεί, παρουσιάζοντάς τον στο ακροατήριο. Ο Τραμπ σηκώθηκε και τον χειροκρότησε, όπως όλη η αίθουσα του ισραηλινού κοινοβουλίου.

“You are the spirit of Israel”: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu acknowledges American-Israeli soldier Ari Spitz, who lost three limbs while searching for Hamas members and weapons in Gaza.



More: https://t.co/N81PU8KqQI pic.twitter.com/h0YZa4tCAQ — NewsNation (@NewsNation) October 13, 2025

Ο Νετανιάχου περιέγραψε τον Σπιτζ ως «Αμερικανό-Ισραηλινό που τραυματίστηκε στη Γάζα αναζητώντας τρομοκράτες και όπλα της Χαμάς». Κατά τη διάρκεια εκείνης της επιχείρησης, δύο από τους συμπολεμιστές του σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν. Ο ίδιος θεωρήθηκε αρχικά νεκρός, όμως επέζησε, πραγματοποιώντας –όπως είπε ο Νετανιάχου– «ένα θαύμα ανάρρωσης» παρά την απώλεια τριών άκρων.

«Άρι, εσύ είσαι το πνεύμα του Ιησού του Ναυή, το πνεύμα του Δαβίδ, το πνεύμα των Μακκαβαίων. Είσαι το πνεύμα του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου.