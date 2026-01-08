Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Πνευμονολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, λόγω σοβαρών ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό, εν μέσω της έξαρσης της γρίπης και των αναπνευστικών λοιμώξεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσότητα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, «στην Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου, που διαθέτει 22 οργανικές κλίνες και εφημερεύει καθημερινά, υπηρετούν μόλις δύο ειδικευμένοι πνευμονολόγοι, χωρίς κανέναν ειδικευόμενο».

«Για να καλυφθούν οι εφημερίες, οι δύο γιατροί πραγματοποιούν από 10 έως 11 εφημερίες τον μήνα, συνεχόμενα τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες η κλινική καλύπτεται από την πνευμονολόγο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Ειδικά για τον μήνα Ιανουάριο, μόνο σε 12 εφημερίες υπάρχει συνδρομή ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικών)», αναφέρει επίσης.

Την ίδια στιγμή, «η επιβάρυνση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, τις τελευταίες ημέρες στο Νοσοκομείο Άρτας εξετάζονται καθημερινά 20 έως 30 ασθενείς με συμπτώματα γρίπης ή άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων, με περίπου 10 από αυτούς να χρειάζονται νοσηλεία».

«Σήμερα νοσηλεύονται συνολικά 35 ασθενείς με γριπώδη συνδρομή που λαμβάνουν αντιική αγωγή, εκ των οποίων οι 12 έχουν διασπαρεί σε άλλες κλινικές, καθώς οι διαθέσιμες κλίνες δεν επαρκούν», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Λόγω της υποστελέχωσης, ένας και μόνο γιατρός καλείται να εφημερεύει και να εξετάζει ταυτόχρονα στο ΤΕΠ, αλλά και σε ολόκληρο το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται πνευμονολογικά περιστατικά.

Την κατάσταση καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη το γεγονός ότι σε όλη τη Δυτική Ελλάδα πνευμονολογικές κλινικές λειτουργούν μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

Η κορύφωση της γρίπης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, με την αποκλιμάκωση να τοποθετείται χρονικά μετά από περίπου δύο μήνες.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, πολλά από τα περιστατικά αναμένεται να είναι βαριά, καθώς ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες ήρθαν σε επαφή τις γιορτές με άτομα που νοσούσαν, ενώ φέτος καταγράφεται και μειωμένος αριθμός εμβολιασμών.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος τονίζει τέλος ότι είναι απολύτως απαραίτητη η άμεση ενίσχυση της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Άρτας με τουλάχιστον δύο επιπλέον ειδικευμένους πνευμονολόγους και πέντε ειδικευόμενους, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της περιόδου.