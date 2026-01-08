Περίεργο παιχνίδι με Αταμάν

Μεγάλο παιχνίδι και εξαιρετικά κρίσιμο έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός με τη Βίρτους Μπολόνια, μία μέρα μετά τη δήλωση του Αταμάν περί αποχώρησης αν δεν κατακτηθεί κάποια κούπα. Ο Τούρκος, σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να πιστεύει κανείς, είναι αρκετά ήρεμος, δεν έχει πανικοβληθεί από τις δύο συνεχόμενες ήττες και παράλληλα παρατηρεί τα πάντα. Και ένα από αυτά που προκαλούν εντύπωση, είναι το εξής: Ο Γιαννακόπουλος τονίζει συνεχώς μέσω των social media ότι στηρίζει 100% τον προπονητή, την ίδια ώρα που δημοσιογράφοι που είναι κοντά στον Γιαννακόπουλο φτιάχνουν κλίμα κατά του προπονητή. Είναι λίγο… οξύμωρο αυτό και θα δούμε πού θα οδηγήσει τελικά.

Προτάσεις για Μπακασέτα

Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό δεν έχουν κάποιο θέμα με τον προπονητή, δεν αποκλείεται όμως να προκύψει θέμα με τον Μπακασέτα. Ο αρχηγός των «πράσινων» έχει δεχθεί προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού, από Σαουδική Αραβία και Ρωσία, οπότε θεωρητικά όλα είναι ανοιχτά. Επισήμως ο Μπακασέτας δεν είναι προς παραχώρηση, ούτε ο Τετέ ήταν όμως και φεύγει. Η αλήθεια είναι πως στον Παναθηναϊκό, όπως έχω σημειώσει κι άλλες φορές, όλοι πωλούνται αν έρθουν καλές προτάσεις. Κανείς, πραγματικά κανείς, δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τη θέση του, οπότε αν έρθει μια πολύ καλή πρόταση για την ΠΑΕ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί τίποτα για κανέναν.

Άρης για Αθανασίου

Είχα σημειώσει πριν λίγο καιρό ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να ρίξει γέφυρες με τον Ολυμπιακό, να έρθει πιο κοντά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και τώρα που οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεσηκωθεί κατά της ΕΠΟ του Μάκη Γκαγκάτση αυτό είναι πιο εύκολο να συμβεί. Οι δύο πλευρές πάντως μπορεί να έρθουν πιο κοντά και μέσω μιας μεταγραφικής συμφωνίας και ένα από τα ονόματα που απασχολούν τους «κίτρινους» είναι αυτό του Μάριου Αθανασίου, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρίο Άβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ο πρώτος στόχος του Άρη, είναι όμως όνομα που απασχολεί τους ανθρώπους του και είναι πιθανό να υπάρξουν εξελίξεις εντός του μήνα.

Μήνυμα σε Ποντένσε

Στον Ολυμπιακό, την ίδια ώρα, προετοιμάζονται για την επανέναρξη του πρωταθλήματος με τον Ελ Κααμπί να παραμένει στο Μαρόκο. Αυτό σημαίνει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ περιμένει περισσότερα από τους Ταρέμι – Γιάρεμτσουκ αλλά και από τους εξτρέμ. Και ειδικά από τον Ποντένσε. Ο Πορτογάλος έχει κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις αλλά δεν έχει σταθερότητα στην απόδοσή του, δεν είναι σταθερά καλός, δεν κάνει σταθερά τη διαφορά, όπως περίμεναν όλοι ότι θα κάνει όταν επέστρεφε το περασμένο καλοκαίρι. Στον Ολυμπιακό περιμένουν περισσότερα από αυτόν και η απόδοσή του από εδώ και πέρα θα κρίνει και το αν θα αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή ή όχι.

Ο… άγνωστος Χ της ΑΕΚ

Για την επιστροφή της στη δράση προετοιμάζεται και η ΑΕΚ, η οποία έχει ήδη κάνει δύο μεταγραφές και κυνηγάει τρίτη, αυτή του χαφ. Το ποιος θα είναι αυτός, πάντως, δεν το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή. Μόνο οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Άνθρωποι που είναι κοντά στη διοίκηση της Ένωσης υποστηρίζουν πως κανένα από τα ονόματα που έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής δεν είναι όντως στόχος της ομάδας. Το όνομα του παίκτη που θέλουν οι «κιτρινόμαυροι» επομένως δεν έχει διαρρεύσει ακόμη, με τον Ριμπάλτα να χειρίζεται το θέμα και τις εξελίξεις να αναμένονται από μέσα Ιανουαρίου κι έπειτα. Θα είναι έκπληξη αν ολοκληρωθεί το deal νωρίτερα.

Ψάχνει λύσεις για Γιόνσον, Οντουμπάτζο

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάντως, δεν ασχολούνται μόνο με το ποιος χαφ θα έρθει αλλά και με το πώς θα φύγουν αυτοί που δεν υπολογίζονται. Κι αν για τον Μήτογλου, κατά πάσα πιθανότητα, τη λύση θα τη δώσει η Σαμπντόρια, με τους Γιόνσον και Οντουμπάτζο δεν έχει υπάρξει κάτι χειροπιαστό προς το παρόν. Ο Ριμπάλτα βέβαια έχει δείξει ότι είναι ικανός να βρει τις λύσεις, στο κάτω-κάτω κατάφερε να βρει ομάδα για τον ανεκδιήγητο Μαρσιάλ, προς το παρόν όμως οι επαφές του δεν έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Χρόνος, πάντως, υπάρχει και από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση για την αποχώρηση των δύο παικτών.