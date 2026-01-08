Για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στις Σέρρες και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός 17χρονου αγοριού, μίλησε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» αναφερόμενος στο συμβάν, δήλωσε χαρακτηριστικά πως πρόκειται για «άλλη μία τραγωδία που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε».

Μάλιστα ο Κώστας Γιαννόπουλος τόνισε ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2022 είχε λάβει και αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά για τον 16χρονο, που σήμερα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος:

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη «κατεπείγουσα» στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

Σήμερα, τρία χρόνια από την κατεπείγουσα αναφορά που εστάλη από «το Χαμόγελο του Παιδιού», έρχεται στο φως ότι: τα παιδιά παρέμειναν στο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, το μικρότερο παιδί, σήμερα 15 ετών, εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια, οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν άθλιες, ενώ ο πατέρας απεβίωσε 6 μήνες νωρίτερα.