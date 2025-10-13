Παρούσα σε μια ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα θα είναι σήμερα και η Ελλάδα, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσκλήθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιηθεί η «Σύνοδος Ειρήνης».

Στη σύνοδο θα συμμετέχουν περίπου 20 ηγέτες, όλοι προσκεκλημένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ αυτών, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, που θα συμπροεδρεύσει με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ πρόσκληση έλαβε και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Θα υπογραφεί η συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Η σύνοδος για την ειρήνη είναι ιστορική, γιατί θα υπογραφεί η συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Λίγες ώρες νωρίτερα θα έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι που κρατάει η Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την αιματηρή επίθεση όπου εκτελέστηκαν 1.200 άνθρωποι.

«Η παρουσία μας είναι μια ακόμη απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη», επeσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μία ιστορική στιγμή, καθώς – όπως τόνισε – για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Έκανε επίσης λόγο για μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία, την οποία πιστώνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός, συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. «Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη», κατέληξε.

Καλημέρα. Ξεκινώ την ανασκόπηση από τη σημαντικότερη εξέλιξη της επικαιρότητας: τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη… Posted by Kyriakos Mitsotakis on Sunday, October 12, 2025

Αναγνώριση του ρόλου της Ελλάδας

Αδιαμφισβήτητα, το γεγονός ότι στην ιστορική αυτή σύνοδο θα συμμετέχει ο Έλληνας πρωθυπουργός καταδεικνύει ότι η χώρα μας βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή των γεγονότων και συνεπώς παρούσα στις εξελίξεις.

«Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι: «Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει.

«Η βιώσιμη ειρήνη είναι το ζητούμενο», όπως σημείωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός, «και όσα συντελούνται αυτές τις ώρες δείχνουν ότι είμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι».

Από την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έλειψαν και οι αναφορές του σε όσους, τόσο εκ δεξιών όσο και εξ αριστερών, ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική.

«Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει και κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού», είπε.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 10 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και εκεί αναμένεται να αναφερθεί στην ιστορική ημέρα και στη συνέχεια θα αναχωρήσει με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για την Αίγυπτο.