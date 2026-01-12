Μια νύχτα διασκέδασης εξελίχθηκε σε τραγωδία για μια 19χρονη κοπέλα στην Αγγλία, η οποία απέδωσε τον έντονο πονοκέφαλο που εμφάνισε την επόμενη ημέρα σε ένα συνηθισμένο hangover. Λίγες ημέρες αργότερα κατέρρευσε και πέθανε, με τις Αρχές να αποδίδουν πλέον τον θάνατό της σε σπάνια επιπλοκή από αντισυλληπτικό χάπι.

Η Άιν Ρόουζ Χερστ κατέρρευσε στις 11 Μαρτίου του 2025 και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Μπόλτον, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν «σοβαρό εγκεφαλικό οίδημα». Η 19χρονη κατέληξε δύο ημέρες αργότερα.

Η Άιν είχε βγει το βράδυ της 8ης Μαρτίου και το επόμενο πρωί παραπονέθηκε για έντονο πονοκέφαλο. Η μητέρα της, Κέρι, θεωρώντας ότι πρόκειται για hangover, της είπε να πιει νερό και να πάρει παρακεταμόλη.

Ωστόσο, ο πονοκέφαλος επιδεινώθηκε και λίγες ημέρες αργότερα η νεαρή κατέρρευσε, χωρίς να γνωρίζουν, τότε, την ακριβή αιτία θανάτου της.

Μήνες αργότερα, ιατροδικαστική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε μια σπάνια επιπλοκή που σχετίζεται με τη λήψη αντισυλληπτικού χαπιού.

Το δικαστήριο ιατροδικαστών του Μπόλτον άκουσε τον Νοέμβριο ότι η Άιν πέθανε από θρόμβωση των εγκεφαλικών φλεβωδών κόλπων (cerebral venous sinus thrombosis), με το αντισυλληπτικό χάπι να χαρακτηρίζεται ως «επιβαρυντικός παράγοντας».

Η οικογένειά της ανέφερε ότι η 19χρονη λάμβανε το αντισυλληπτικό χάπι «Femodette» από το 2020, ωστόσο της είχε ζητηθεί να το διακόψει έπειτα από έναν τακτικό έλεγχο στις 18 Δεκεμβρίου 2024, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε αυξημένη αρτηριακή πίεση (140/93).

Παρότι της συστήθηκε να σταματήσει το χάπι και να επισκεφθεί τον γιατρό της, οι μετρήσεις πίεσης στο σπίτι ήταν φυσιολογικές (120/70). Σε ραντεβού που είχε στις 6 Ιανουαρίου 2025, η Άιν δήλωσε ότι επιθυμούσε να ξεκινήσει ξανά τη λήψη αντισυλληπτικού το συντομότερο δυνατό.

Η αρτηριακή της πίεση μετρήθηκε τότε στα 130/90, εντός αποδεκτών ορίων. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο αλλαγής χαπιού, ωστόσο η ίδια το αρνήθηκε λόγω πιθανών παρενεργειών, με τον γιατρό να θεωρεί «λογική» την απόφασή της να επιστρέψει στο προηγούμενο σκεύασμα.

Ο γιατρός κατέθεσε ότι «δεν θεωρεί ότι η αυξημένη πίεση οφειλόταν στο χάπι», καθώς «θα ανέμενε να είχε επανέλθει σε χαμηλότερα επίπεδα».

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής ανέφερε: «Αναδρομικά, κάτι μπορεί να φαίνεται προφανές. Το ερώτημα, όμως, είναι αν ήταν προφανές τη στιγμή που χρειαζόταν». Πρόσθεσε ότι τα φάρμακα μπορεί να έχουν εξαιρετικά σπάνιες παρενέργειες και ότι «κάποιος πρέπει να είναι αυτός ο ένας στους 1.000 ή στους 10.000», καταλήγοντας ότι ο θάνατος της Άιν προκλήθηκε από «μια αναγνωρισμένη, αλλά σπάνια επιπλοκή του -σωστά- συνταγογραφημένου φαρμάκου».

Η οικογένειά της απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη της, περιγράφοντάς την ως «το πιο όμορφο, τρυφερό, αστείο και συνετό κορίτσι».

«Η Άιν λάτρευε τους γονείς της, τον αδελφό της, τους παππούδες της, τους θείους και τις θείες της, τα ξαδέρφια της, τον σύντροφό της και τους φίλους της», ανέφεραν, σύμφωνα με το labbible.

«Ήταν η ψυχή κάθε παρέας και συνήθως ακουγόταν πριν φανεί, γιατί είχε την πιο δυνατή φωνή. Λάτρευε τις οικογενειακές συγκεντρώσεις, όπου επέμενε να κάνουμε καραόκε και κουίζ, στα οποία ήταν πάντα η παρουσιάστρια».

«Αυτό μας έκανε να γελάμε, γιατί δυσκολευόταν να προφέρει πολλές από τις λέξεις των ερωτήσεων. Θα δίναμε τα πάντα για να την ακούσουμε να κάνει μία ακόμη ερώτηση. Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη. Η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια χωρίς το κορίτσι μας».