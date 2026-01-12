Χιόνια και στην Αττική έφερε το έντονο κύμα ψύχους που πλήττει τη χώρα μας. Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την παρουσία τους στην Πάρνηθα, ενώ ασθενής χιονόπτωση σημειώθηκε και στα Βίλια. Στο καταφύγιο στο Μπάφι έσπευσαν δεκάδες Αθηναίοι προκειμένου να απολαύσουν το όμορφο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Δείτε τις φωτογραφίες που κατέγραψε ο φακός του Newsbeast:

Σε φωτογραφίες από τις κάμερες του forecastweather.gr, φαίνονται τα χιόνια σε Πάρνηθα και Βίλια:

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε: «Τα χιόνια δεν είναι πολλά, ιδιαίτερα στην Αττική. Δυστυχώς ή ευτυχώς υπήρξαν πολλές υποσχέσεις, αλλά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τα χιόνια είναι λίγα».

Ως προς τον καιρό των επόμενων ημερών, ο κ. Αρνιακός ανέφερε: «Δεν φαίνεται να έχει μεγάλη εξέλιξη, μέχρι το μεσημέρι ό,τι κάνει. Από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από Τετάρτη και μετά θα πιάσουμε πάλι 15άρια και 16άρια στην Αθήνα».

Ο καιρός την Τρίτη 13-01-2026 – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη Θεσσαλία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία αν και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 05 με 07 βαθμούς, στα κεντρικά τους 08 με 11 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, την Κρήτη και τη Θράκη. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Πέμπτη 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός την Παρασκευή 16-01-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.