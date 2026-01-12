«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα στηρίξει τη συμφωνία Mercosur», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του Βελβεντού -τελευταίο σταθμό της τετραήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.

Από τις εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε: «Θέλω να δεσμευθώ απέναντί σας, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα στηρίξει τη συγκεκριμένη συμφωνία, διότι οι επιπτώσεις είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και παραγωγή». Υπογράμμισε δε, ότι «η ΝΔ έχει ευθύνες για τη στάση της, από τις πρώτες ψηφοφορίες που έγιναν την έχει στηρίξει, χωρίς να δικαιολογήσει ποιο είναι το όφελος για τη χώρα σε τομείς της κτηνοτροφίας και της γεωργικής ανάπτυξης».

Αναφερόμενος στα ζητήματα του ενεργειακού κόστους στην αγροτική παραγωγή, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «είναι ζωτικής σημασίας οι γεωργοκτηνοτρόφοι να μπορέσουν να μείνουν και να παράγουν στον τόπο τους».

«Εμείς θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα σε όλη την περιφέρεια, στηρίζοντας τις προσπάθειες του υγιούς συνεταιριστικού κινήματος», σημείωσε και δεσμεύτηκε απέναντι στα μέλη των δυο Συνεταιρισμών, ΑΣΕΠΟΠ και ΔΗΜΗΤΡΑ, ότι «σε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, προτεραιότητα στους όρους σύνδεσης των φωτοβολταϊκών πάρκων θα έχετε εσείς κι όχι η εγχώρια ολιγαρχία».

«Επιδιώκουμε», συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «να παράγετε οι ίδιοι την ενέργεια που καταναλώνετε ώστε να στηριχθεί το χαμηλό κόστος παραγωγής στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, αλλά και με ένα όραμα που θα συνδέει την εθνική παραγωγή με τον τουρισμό σε όλη την Ελλάδα».

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ακόμη ότι «συμφωνούμε στο να γίνει διάλογος για τον στόχο του χαμηλού κόστους παραγωγής», επισημαίνοντας ότι επίκεντρο της συζήτησης θα πρέπει να είναι «η ενέργεια και οι όροι σύνδεσης των αγροκτηνοτρόφων στις ΑΠΕ», ενώ απηύθυνε το ερώτημα: «Συμφωνεί η ΝΔ μαζί μας να λαμβάνουν, κατά προτεραιότητα, όρους σύνδεσης, οι δήμοι, οι συνεταιρισμοί αγροτών και κτηνοτρόφων»;

«Δεν μπορώ να διανοηθώ, με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, τα ψυγεία των Συνεταιρισμών να μην διαθέτουν στις στέγες τους φωτοβολταϊκά, ώστε να μην πληρώνουν υψηλό κόστος αποθήκευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Έδωσε, τέλος, τα εύσημα στα συνεταιριστικά στελέχη των δύο Συνεταιρισμών, ΑΣΕΠΟΠ και ΔΗΜΗΤΡΑ, υπογραμμίζοντας ότι «η προσπάθειά σας δείχνει ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος παραγωγικός για την τοπική οικονομία», ενώ υποσχέθηκε στήριξη επειδή, όπως είπε, «είστε το παράδειγμα ανθεκτικότητας, βιωσιμότητας, προοπτικής και ελπίδας για όλο τον ελληνικό λαό της περιφέρειας».

Ο κ. Ανδρουλάκης περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, που είναι ένας από τος μεγαλύτερους συνεταιρισμούς της χώρας, συνομίλησε με εργαζόμενους της βάρδιας στη συσκευασία των μήλων, που αυτή την περίοδο προορίζονται για πελάτες στο εξωτερικό, αλλά και για μεγάλες ελληνικές αλυσίδες εμπορίου.