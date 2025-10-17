Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε από την Ουάσινγκτον ότι η απόφαση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, να επιδιώξει συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ δείχνει πως ο Ρώσος ηγέτης βρίσκεται σε αμυντική θέση. «Βλέπουμε ήδη ότι η Μόσχα βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο μόλις ακούσει για Τόμαχοκ», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις σκέψεις του Αμερικανού προέδρου για πιθανή αποστολή των αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να συναντήσει τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, όπου και οι δύο ηγέτες έχουν κοινό θαυμαστή τον πρωθυπουργό της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Νταν Φριντ, πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, σχολίασε ότι «ο Πούτιν προσπαθεί να εκτροχιάσει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί για την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς τη Ρωσία». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «θα δούμε τι θα γίνει αύριο, Παρασκευή, όταν ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντήσει τον Τραμπ, αλλά οι πιθανότητες να οδηγηθούμε σε κατάπαυση του πυρός πιέζοντας τη Ρωσία να γίνει σοβαρή, φαίνεται να έχουν μειωθεί». Μέχρι πρόσφατα, ο Τραμπ είχε σκληρύνει τη στάση του έναντι της Μόσχας, όμως η τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης με τον Πούτιν, την οποία το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «εξαιρετικά ειλικρινή και γεμάτη εμπιστοσύνη», φαίνεται να άλλαξε το κλίμα σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, δήλωσε: «Η προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού και του Ρώσου προέδρου είναι εξαιρετική είδηση για τους φιλειρηνικούς ανθρώπους του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!». Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ο οποίος ως ηγέτης χώρας μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχει επανειλημμένα λειτουργήσει ανασταλτικά στις προσπάθειες στήριξης της Ουκρανίας, αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ και ότι οι προετοιμασίες για μια σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Το ρωσικό πετρέλαιο στο επίκεντρο

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νέα οδηγία που υποχρεώνει τους εισαγωγείς καυσίμων στην ΕΕ να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα τους δεν προέρχονται από ρωσικό αργό πετρέλαιο. Το σχετικό έγγραφο, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την επικείμενη απαγόρευση εισαγωγών καυσίμων τα οποία έχουν παραχθεί από ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο του 18ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Reuters, οι αγορές έδειξαν να λαμβάνουν υπόψη τους το ενδεχόμενο παύσης των ινδικών εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου. Πηγές ανέφεραν ότι ορισμένα ινδικά διυλιστήρια προετοιμάζονται για σταδιακή μείωση των εισαγωγών, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές. Ο αναλυτής της IG, Τόνι Σάικαμορ, δήλωσε: «Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για την τιμή του αργού, καθώς θα αφαιρέσει έναν μεγάλο αγοραστή του ρωσικού πετρελαίου». Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, του υποσχέθηκε την Τετάρτη πως η Ινδία θα σταματήσει τις εισαγωγές. Ωστόσο, η ινδική κυβέρνηση διέψευσε ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία, υπογραμμίζοντας πως προτεραιότητα της χώρας είναι η διασφάλιση της ενεργειακής της επάρκειας.

Την ίδια ώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε παράπονα για τις «άδικες πρακτικές» που, όπως είπε, πλήττουν τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, ενώ υποστήριξε ότι η Ρωσία παραμένει μία από τις κορυφαίες πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόσμου. Μιλώντας σε συνέδριο για την ενέργεια στη Μόσχα, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έβλαψαν τις ίδιες τους τις οικονομίες διακόπτοντας τις πωλήσεις ρωσικού φυσικού αερίου και καταδίκασε τους δυτικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογικού εξοπλισμού προς τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Το πεδίο της μάχης

Στο πεδίο των συγκρούσεων, ένας μαζικός ρωσικός βομβαρδισμός με drones και πυραύλους έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ανατολική Ουκρανία την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή Πίτερ Μπόμοντ από την περιοχή του Χαρκόβου, η Ρωσία εξαπέλυσε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεκάδες πυραύλους, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε οκτώ περιοχές. «Το φθινόπωρο αυτό, οι Ρώσοι χτυπούν καθημερινά την ενεργειακή μας υποδομή», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις στόχευσαν τις περιοχές Τσερνίχιβ, Χάρκοβο, Πολτάβα, Σούμι και Βίνιτσα.

Ένα από τα εργοστάσια που επλήγησαν ήταν το εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου Σεμπελίνκα στην περιοχή του Χαρκόβου. Εργαζόμενοι δήλωσαν ότι δέχτηκε επίθεση λίγο μετά τις 5:30 το πρωί από drones και πυραύλους, προκαλώντας τουλάχιστον δύο μεγάλες πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία της εγκατάστασης. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι επλήγησαν στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας με πυραύλους Κινζάλ «σε απάντηση» σε επιθέσεις κατά ρωσικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, από την εισβολή του 2022, η Μόσχα στοχεύει σταθερά τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, ανεξάρτητα από τις ουκρανικές επιχειρήσεις.

Η εκπρόσωπος της ουκρανικής κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον, Όλγα Στεφανισίνα, δήλωσε ότι η Ρωσία αποδεικνύει την πραγματική της στάση απέναντι στην ειρήνη μέσα από την «τρομοκρατία» των επιθέσεων. «Η Ρωσία επέλεξε ξανά τους πυραύλους αντί του διαλόγου, μετατρέποντας αυτήν την επίθεση σε άμεσο πλήγμα στις ειρηνευτικές προσπάθειες στις οποίες ηγείται ο πρόεδρος Τραμπ. Οι επιθέσεις αυτές δείχνουν ότι η Μόσχα στηρίζεται σε μια στρατηγική τρόμου και εξάντλησης», υπογράμμισε.

Η Ευρώπη ενισχύει την αντι-drone άμυνα

Τέλος, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ανακοίνωσε ότι η Ένωση δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ενισχύσει την αντι-drone άμυνά της απέναντι στη Ρωσία, παρουσιάζοντας έναν «οδικό χάρτη» προετοιμασίας για ενδεχόμενη σύγκρουση έως το 2030. «Σήμερα προτείνουμε ένα νέο αντι-drone σύστημα που θα είναι πλήρως επιχειρησιακό έως το τέλος του 2027», ανέφερε η Κάλας.

Το σχέδιο «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αντι-Drone» προβλέπει ότι το σύστημα θα ξεκινήσει να λειτουργεί πιλοτικά μέχρι το τέλος του 2026 και θα είναι ολοκληρωμένο έναν χρόνο αργότερα. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί και το πρόγραμμα «Eastern Flank Watch», που στοχεύει στην ενίσχυση των αεροπορικών και χερσαίων αμυνών κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ έως το 2028, με τη στήριξη των Ευρωπαίων ηγετών στο προσεχές συμβούλιο κορυφής.