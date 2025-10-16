Το σχέδιο για την ευρωπαϊκή άμυνα παρουσιάζει η Κομισιόν, με τέσσερις πρωτοβουλίες που έχουν ως ορόσημο 2030, εν μέσω αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία στην περιοχή.

Το σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΕ στην άμυνα, με πρωτοβουλίες που έχουν στο επίκεντρο την άμυνα εναντίον των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), αλλά και ανατολική πτέρυγα του μπλοκ.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τουλάχιστον το 40% των αμυντικών προμηθειών της ΕΕ να οργανώνονται ως κοινές προμήθειες έως το τέλος του 2027.

Οι τέσσερις πρωτοβουλίες που προτείνει η Κομισιόν για την ευρωπαϊκή άμυνα

Τα προτεινόμενα προγράμματα της ΕΕ είναι η Πρωτοβουλία Άμυνας Drones, η Επιτήρηση της Ανατολικής Πτέρυγας, η Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ασπίδα (European Air Shield) και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα (European Space Shield).

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε πως η Ρωσία δεν έχει επί του παρόντος τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει επίθεση στην ΕΕ, αλλά τόνισε πως μπορεί να προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο μέσα στα επόμενα χρόνια και, γι’ αυτό, η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά.

«Ο κίνδυνος δεν θα εξαφανιστεί ακόμα και όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με όσα είπε η Κάλας, εξάλλου, ο κίνδυνος δεν θα εξαφανιστεί ακόμα και όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Είναι σαφές ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε τις άμυνές μας κατά της Ρωσίας», σημείωσε.

«Ο Οδικός Χάρτης Άμυνας καθορίζει σαφείς στόχους και ορόσημα για την κάλυψη των κενών σε αμυντικές δυνατότητες, την επιτάχυνση των αμυντικών επενδύσεων στα κράτη μέλη και την καθοδήγηση της προόδου της ΕΕ προς την πλήρη αμυντική ετοιμότητα έως το 2030», σύμφωνα με την Κομισιόν.

Η ΕΕ ενισχύει την άμυνά της, με φόντο τις ρωσικές παραβιάσεις

Το σχέδιο της Κομισιόν έρχεται καθώς η ΕΕ έχει σημάνει πολλές φορές συναγερμό εξαιτίας ρωσικών κινήσεων με παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών-μελών της Ένωσης, ενώ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει για ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ηπείρου γύρω από την ασφάλειά της.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι δύο από τις πρωτοβουλίες πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα – η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Άμυνας από Μη επανδρωμένα Σκάφη (Drone Defence Initiative), παλαιότερα γνωστή ως «τείχος από drones», και η Επιτήρηση της Ανατολικής Πτέρυγας (Eastern Flank Watch), η οποία στοχεύει στην «ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της ΕΕ σε ξηρά, αέρα και θάλασσα».

Πρότεινε επίσης μια Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ασπίδα, για την άμυνα κατά των πυραύλων και άλλων αεροπορικών απειλών, και μια Ευρωπαϊκή Διαστημική Ασπίδα, για την προστασία των ευρωπαϊκών διαστημικών πόρων και υπηρεσιών.