Η Ρωσία πληρώνει βαρύ φόρο αίματος για να καταγράψει «μικροσκοπικά» κέρδη στο μέτωπο της Ουκρανίας, με μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών να υποστηρίζουν ότι η Μόσχα αδιαφορεί για τους στρατιώτες της.

Σύμφωνα με λίστα των ουκρανικών υπηρεσιών, το Κρεμλίνο έχασε 281.550 στρατιώτες στην Ουκρανία τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους. Η λίστα, που δημοσιεύθηκε στις 6 Οκτωβρίου, δείχνει ένα τρομακτικό επίπεδο απωλειών με αντάλλαγμα ελάχιστα κέρδη στο πεδίο της μάχης. Αναφέρει ότι 86.744 Ρώσοι σκοτώθηκαν, 33.966 αγνοούνται, 158.529 τραυματίστηκαν και 2.311 αιχμαλωτίστηκαν.

Ο ρωσικός ιστότοπος μέσων ενημέρωσης Mediazona ήταν επιφυλακτικός σχετικά με ορισμένους από τους αριθμούς, αλλά η διεθνής ομάδα πληροφοριών Frontelligence Insight δήλωσε στο Politico ότι το διαρρεύσαν έγγραφο φαίνεται να είναι αρκετά ακριβές και αντιστοιχεί στις δικές της εκτιμήσεις.

Άλλες διαδικτυακές ομάδες πληροφοριών που διεξάγουν έρευνες για τον πόλεμο συμφωνούν με τη Frontelligence Insight.

Το Politico έγραψε ότι τα νοσηρά στατιστικά στοιχεία υπογραμμίζουν τον σπάταλο τρόπο με τον οποίο το Κρεμλίνο διεξάγει τον πόλεμο και τον αντίκτυπο του πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διεξάγουν οι ουκρανικές δυνάμεις εναντίον των Ρώσων.

Αδιαφορία για τους τραυματίες

«Λόγω της έλλειψης ενός κανονικού συστήματος απομάκρυνσης των τραυματιών από το πεδίο της μάχης, υπάρχουν μόνο 1,3 τραυματίες στρατιώτες ανά νεκρό. Αυτό καταδεικνύει ένα χαμηλό επίπεδο επιβίωσης των τραυματιών, οι οποίοι είναι κακώς εκπαιδευμένοι στην ιατρική στο πεδίο και συνήθως εγκαταλείπονται χωρίς βοήθεια μετά τον τραυματισμό», αναφέρει έκθεση. Προετοιμάστηκε από την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας των ουκρανικών στρατιωτικών πληροφοριών με τίτλο «Θέλω να ζήσω», που απευθύνεται σε Ρώσους στρατιώτες που είναι πρόθυμα να παραδοθούν.

Σε άλλους πολέμους, η αναλογία νεκρών προς τραυματίες είναι πιο κοντά στο 1 προς 3, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία δεν μεριμνεί για τους στρατιώτες της.

Συνολικά, οι ρωσικές απώλειες εκτιμώνται σε πάνω από 1 εκατομμύριο νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους από τότε που το Κρεμλίνο ξεκίνησε τη γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ανέφερε το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο. Υπολογίζει ότι η Ρωσία χάνει περίπου 1.000 στρατιώτες την ημέρα.

Τον Φεβρουάριο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι πάνω από 46.000 Ουκρανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου και 390.000 τραυματίστηκαν.

Οι αριθμοί της Ουκρανίας είναι χαμηλότεροι επειδή βρισκόταν σε μεγάλο βαθμό σε άμυνα, ενώ οι επιτιθέμενοι τείνουν να υφίστανται μεγαλύτερες απώλειες. Η Ουκρανία έχει επίσης καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για τη διάσωση και τη θεραπεία των τραυματισμένων στρατιωτών της.

«Όσον αφορά τις απώλειες… οι ρωσικές απώλειες είναι τρεις φορές μεγαλύτερες από τις δικές μας», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους τον Αύγουστο.

Η Ρωσία προχωρά «βήμα με βήμα»

Αυτός ο τεράστιος αριθμός νεκρών και τραυματιών στρατιωτών είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης προώθησης της Ρωσίας σε πολλά σημεία της πρώτης γραμμής. Αυτή η στρατηγική έχει καταφέρει να απομειώσει τις ουκρανικές δυνάμεις.

Σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τον αριθμό των στρατολογήσεων, οι διαφημίσεις για στρατολόγηση έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Ουκρανίας και τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, και έχουν σταλεί ακόμη και μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα. Ορισμένες περιοχές πληρώνουν στους νεοσύλλεκτους ένα μπόνους εγγραφής έως και 2,5 εκατομμύρια ρούβλια (26.000 ευρώ), αλλά οι αναφορές για το ποσοστό θνησιμότητας και τις άθλιες συνθήκες φτάνουν στη Ρωσία, καθιστώντας δύσκολη τη στρατολόγηση.

Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW), μια δεξαμενή σκέψης της Ουάσινγκτον, εκτίμησε ότι η Ρωσία στρατολογεί κατά μέσο όρο 31.600 στρατιώτες το μήνα, αλλά υφίσταται κατά μέσο όρο 35.193 απώλειες το μήνα.

«Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνονται ικανές και πρόθυμες να διατηρήσουν αυτά τα ποσοστά απωλειών παρά την επίτευξη περιορισμένης τακτικής προόδου», κατέληξε το ISW.

Προς άγραν νέων στρατολογήσεων

Οι εντεινόμενες προσπάθειες στρατολόγησης της Ρωσίας στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή υποδηλώνουν επίσης ότι δυσκολεύεται να στρατολογήσει νέους στρατιώτες στο εσωτερικό. Η Frontelligence Insight έχει αποκτήσει αρκετές χιλιάδες αρχεία με προσωπικά στοιχεία Αφρικανών πολιτών και πολιτών από τη Μέση Ανατολή που πολεμούν για τη Ρωσία στην Ουκρανία και έχει δει μια σημαντική αύξηση της δραστηριότητας.

«Για παράδειγμα, ένα σύνολο δεδομένων 1.045 αρχείων δείχνει ότι μεταξύ 2023 και 2024, 394 άτομα από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή υπέγραψαν συμβόλαια με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ενώ μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφηκαν 651 συμβόλαια – σχεδόν διπλάσιο από τον προηγούμενο ρυθμό», ανέφερε η Frontelligence Insight.

Οι ρωσικές προσπάθειες στρατολόγησης στο εξωτερικό έχουν επικεντρωθεί σε οικονομικά μειονεκτούσες χώρες. Οι νεοσύλλεκτοι συχνά δελεάζονται με υποσχέσεις χρημάτων που αλλάζουν τη ζωή, μερικές φορές ισοδύναμες με σχεδόν μια δεκαετία μέσου τοπικού μισθού, καθώς και με διαβεβαιώσεις (συχνά δόλιες) ότι θα ενταχθούν σε μη μάχιμες θέσεις όπως μάγειρες, ανέφερε η ομάδα.

Συνολικά, οι αναλυτές της Frontelligence Insight βλέπουν μια σημαντική τάση σε ολόκληρο τον ρωσικό στρατό: αυξανόμενα μπόνους, διευρυμένη στρατολόγηση από προφυλακισμένους και αυξανόμενη πίεση στους νεοσύλλεκτους να υπογράψουν συμβόλαια με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και να σταλούν στην Ουκρανία.

Η δύσκολη επιλογή

«Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η Ρωσία αγωνίζεται να διατηρήσει τις στρατολογήσεις μέσω παραδοσιακών οικονομικών μεθόδων. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, το Κρεμλίνο θα αντιμετωπίσει την επιλογή μεταξύ της προσφυγής σε δραστικά μέτρα, όπως η ευρύτερη κινητοποίηση (επιστράτευση), ή της αντιμετώπισης των ίδιων ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό που αποτελούν πρόβλημα για τον στρατό της Ουκρανίας τα τελευταία δύο χρόνια», ανέφεραν οι αναλυτές.

Μόλις φτάσουν στην Ουκρανία, αυτά τα ρωσικά στρατεύματα αμέσως αντιμετωπίζουν τον θάνατο. Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κυνηγούν μεμονωμένους στρατιώτες, το πυροβολικό και οι ρουκέτες χτυπούν γραμμές ανεφοδιασμού και η χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων είναι πλέον σπάνια επειδή οι κίνδυνοι να πληγούν είναι υψηλοί. Οι στρατιώτες που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις τύπου «κρεατομηχανής» αναφέρουν συγκλονιστικές απώλειες.

«Τον Ιούνιο του 2025, η ομάδα μας εκτίμησε ότι η Ρωσία έχανε στο μέτωπο περίπου 8.400 με 10.500 άτομα ανά μήνα», δήλωσε η Frontelligence Insight.