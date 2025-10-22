Την τρίτη συνεχόμενη ήττα του στο Eurocup γνώρισε ο Πανιώνιος, ο οποίος δεν μπόρεσε να κοντράρει τη Μπουντούτσνοστ, από την οποία ηττήθηκε με 91-63 για την 4η αγωνιστική του ομίλου.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης που πλέον υποχώρησε στο 1-3, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρατάχθηκε χωρίς τον Τζέιλεν Χαντς και εμφάνισε σοβαρά προβλήματα σε άμυνα και επίθεση. Κανένας παίκτης δεν κατάφερε να ξεχωρίσει αισθητά, αν και οι Λούις (13π.), Κρούζερ (12π.), Λούντζης (12π.) και Πάπας (11π.) προσπάθησαν να δώσουν λύσεις. Άλλωστε με 7/29 τρίποντα και 18 λάθη για μόλις 16 ασίστ, οι «κυανέρυθροι» δεν είχαν τύχη.

Αντίθετα, η Μπουντούτσνοστ, η οποία ισορρόπησε το ρεκόρ της σε 2-2, εκμεταλλεύτηκε πλήρως την έδρα της και παρουσίασε επιθετική πολυφωνία με υψηλά ποσοστά τόσο στα δίποντα όσο και στα τρίποντα. Κορυφαίοι για την ομάδα του Μαυροβουνίου ήταν οι Μπουτέιγ (16π.), ΜακΓκί (15π.) και Σουλάιμον (13π.), που έδωσαν τον τόνο σε μια πειστική εμφάνιση.

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 53-34, 73-44, 91-63

Μπουντούτσνοστ (Ζάκελι): Σουλάιμον 13 (2), ΜακΓκί 15 (3), Μέις 8 (2), Τόμσον 9, Σλάβκοβιτς, Τανάσκοβιτς 6, Φέρελ 2, Γιοβάνοβιτς 6, Μόργκαν 6, Μπουτσιέλ 8, Νίκολιτς 2, Μπουτέιγ 16 (2).

Πανιώνιος (Χουγκάζ): Γουάτσον 4, Σταρκς 2, Πάπας 11 (3), Λούντζης 12, Τσαλμπούρης 7 (1), Οικονομόπουλος, Λούις 13 (1), Γουόλ 2, Κρούζερ 12 (2), Πατρίκης, Γκίκας.