Φέτος, το Casino Loutraki γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο της υψηλής ψυχαγωγίας και εγκαινιάζει μια νέα εποχή μοναδικών εμπειριών. Το μεγάλο δώρο; Η Bentley Bentayga, ένα SUV που συνδυάζει εκλεπτυσμένη σχεδίαση, κορυφαία τεχνολογία και οδηγική δύναμη που συναρπάζει, στη μεγάλη κλήρωση της 9ης Ιανουαρίου 2026. Η Bentayga δεν είναι απλώς αυτοκίνητο· είναι σύμβολο κύρους, πολυτέλειας και απόλυτης οδηγικής απόλαυσης για όσους απολαμβάνουν κάθε στιγμή της ζωής στο μέγιστο.

Οι συμμετοχές έχουν ήδη ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, και κάθε επίσκεψη στο καζίνο ενισχύει τις πιθανότητες να γίνετε ο τυχερός νικητής. Οι επισκέπτες βιώνουν καθημερινά τη μαγεία του Τροχού της Τύχης, που προσφέρει εβδομαδιαία έως 360.000€, φέρνοντας συγκίνηση, αδρεναλίνη και στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Η χρονιά φέρνει και άλλες ευκαιρίες για μεγάλα δώρα: στις 31 Οκτωβρίου, ένας τυχερός θα φύγει με το ολοκαίνουριο Suzuki S-Cross, ενώ το Τριήμερο των Νικητών (17–19 Οκτωβρίου) θα χαρίσει 18 δώρα πολυτελείας, live shows και κληρώσεις μετρητών έως 190.000€, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αποκλειστικής ψυχαγωγίας και γιορτής.

Με πάνω από 650 υπερσύγχρονα μηχανήματα Slots, live shows, υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση και εκλεκτό φαγητό, το Casino Loutraki προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολυτελούς ψυχαγωγίας στο πλαίσιο της νέας εποχής που σηματοδοτεί η Comer Group. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών, ενώ ισχύουν οι όροι συμμετοχής.

Με 30 χρόνια παρουσίας, το Casino Loutraki αποδεικνύει ότι η πολυτέλεια και η επιτυχία συνδυάζονται άριστα. Η Bentley Bentayga γίνεται σύμβολο αυτής της νέας εποχής, χαρίζοντας ανεπανάληπτη εμπειρία και μοναδικές στιγμές υψηλού επιπέδου.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα κληρώσεων : www.casinoloutraki.gr