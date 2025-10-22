Συγγενής του 18χρονου που φέρεται να έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα στα Τρίκαλα μίλησε για τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

Ο 18χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες ομολόγησε την πράξη του, τηλεφώνησε ο ίδιος στην αστυνομία και ανέφερε ότι σκότωσε τη μητέρα του, ενώ συνελήφθη χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση. Φέρεται να είπε ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε ψυχολογικά και ότι δεχόταν bullying στο σχολείο λόγω της οικογενειακής του κατάστασης, καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει.

Η συγγενής περιέγραψε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τον νεαρό ως «ένα πάρα πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό»:

«Δεν ξέρω τι έγινε με τη μητέρα του, πάντως δεν τους φερόταν πολύ καλά στα παιδιά. Δεν είχαν πολύ σχέση μαζί της, ντρέπονταν για λογαριασμό της, δεν ήθελαν να πηγαίνουν στη μητέρα τους και τα δύο. Ήταν στεναχωρημένα, δεν τη θέλανε. Από τότε που τα πήρε ο ανιψιός μου εκεί, δεν ήθελαν να πάνε. Κάτι έβλεπαν και δεν μπορούσαν να το αντέξουν. Ήταν κλειστός άνθρωπος η μακαρίτισσα».

Για τον 18χρονο είπε ακόμη ότι ήταν εργατικός και ήσυχος:

«Πήγαινε νυχτερινό σχολείο και τη μέρα δούλευε. Ούτε αντιδρούσε, ούτε μάλωνε, ούτε έβριζε, ούτε φώναζε. Ήταν ανοιχτός χαρακτήρας, γελούσε, μιλούσε. Αλλά όταν ερχόταν η εντολή να πάει στη μάνα του, εκεί χαλούσε η δουλειά. Δεν ξέρω τι έβλεπε το παιδί εκεί πέρα, δεν το έλεγε».