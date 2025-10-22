Ανατριχίλα έχει προκαλέσει η μητροκτονία που σημειώθηκε στα Τρίκαλα με θύμα μία 54χρονη και δράστη τον 18χρονο γιο της. Ο νεαρός έπνιξε τη μητέρα του με μία πετσέτα ενώ έβλεπαν τηλεόραση, και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην Αστυνομία ομολογώντας το έγκλημά του.

O 18χρονος, ο οποίος ήταν μαθητής σε ΕΠΑΛ των Τρικάλων δεχόταν τα τελευταία χρόνια (μετά το διαζύγιο των γονέων του) συστηματικό bullying από συνομήλικούς του για την οικογενειακή του κατάσταση, ;oπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 22/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Μετά το διαζύγιο των γονιών του το αγόρι ζούσε με τον πατέρα του σε διπλανό χωριό.

«Ο τρόπος που το έκανε δείχνει πως δεν υπήρχε προετοιμασία»

Στην εκπομπή του Mega μίλησε η Δρ. Εγκληματολογίας και πραγματογνώμονας, Κέλλυ Ιωάννου, επισημαίνοντας: «Γενικά στην εγκληματολογική βιβλιογραφία οι περιπτώσεις μητροκτονίας είναι ελάχιστες. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις συνθήκες, από τις οποίες πρέπει να πληρούται τουλάχιστον η μία».

«Η πρώτη είναι να υπήρχε ένα προηγούμενο μοτίβο οικογενειακών συγκρούσεων, το δεύτερο είναι να υπάρχει κάποια ψυχοπαθολογία και η στιγμή της τέλεσης της πράξης πάνω σ’ ένα ψυχωσικό επεισόδιο. Και η τρίτη είναι να υπάρχουν αντικοινωνικά χαρακτηριστικά.

Εμένα μου έκανε εντύπωση η δήλωση πως είχε σκεφτεί να το κάνει αλλά ο τρόπος που το έκανε δείχνει πως δεν υπήρχε προετοιμασία» υπογράμμισε.