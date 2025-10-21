Συγκλονίζει η μητροκτονία που σημειώθηκε σήμερα στα Τρίκαλα, όπου ένας 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ο 18χρονος τηλεφώνησε γύρω στις 12:30 της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στην αστυνομία και είπε ότι σκότωσε τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 18χρονος έπνιξε τη γυναίκα με πετσέτα. Τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως η άτυχη γυναίκα ήταν 54 ετών.

Ο δράστης συνελήφθη. Όπως αναφέρει το trikalanews.gr, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων έφτασαν άμεσα στο σημείο και τον συνέλαβαν χωρίς αντίσταση.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι, ενώ ιατροδικαστής κλήθηκε να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο η ιατροδικαστική έκθεση θα δώσει τις τελικές απαντήσεις.

Οι λόγοι που οδήγησαν τον 18χρονο στην πράξη αυτή παραμένουν άγνωστοι, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υπό τη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων.

Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 18χρονος δεν ζούσε με τη μητέρα του και ότι είχαν συχνά διενέξεις.