Σε ανακριτή και εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη 22/10 ο 18χρονος ο οποίος ομολόγησε πως σκότωσε τη μητέρα του ενώ έβλεπαν τηλεόραση στα Τρίκαλα.

Ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από δύο χρόνια ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις. Σήμερα, ωστόσο, οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι τον ενοχλούσε ο τρόπος ζωής της μητέρας του και ο τρόπος που του φερόταν.

Όπως επεσήμανε ο 18χρονος στους αστυνομικούς, τη στιγμή που η μητέρα του έβλεπε τηλεόραση, πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα, την τύλιξε γύρω από το λαιμό της και την έπνιξε.

Στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία, ενώ αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται.