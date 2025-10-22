Αρνήθηκε να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Τρικάλων ο 18χρονος που συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του, την οποία ομολόγησε ότι έπνιξε με πετσέτα.

«Θα μιλήσω στον εισαγγελέα», φέρεται να είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, που σήμερα θα βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να του απαγγελθούν κατηγορίες και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Από τα πρώτα του λόγια πάντως, τα οποία δεν αποτελούν επίσημη κατάθεση, φαίνεται να προκύπτει ότι έτρεφε μίσος για τη μητέρα του καθώς «ήταν κάτι που σκεφτόμουν καιρό».

Αστυνομία και Δικαιοσύνη θα εξετάσουν το περιβάλλον που μεγάλωνε ο 18χρονος και κυρίως τι ήταν αυτό και εάν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που πυροδότησε το μίσος του αυτό για την 54χρονη μητέρα του.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Φλαμούλι Τρικάλων, με την πετσέτα του μπάνιου τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό της και χωρίς να έχει παλέψει για να σωθεί. Η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου.

Ο 18χρονος και η αδερφή του είναι παιδιά χωρισμένων γονιών, εδώ και περίπου μία δεκαετία, με τον καθ’ ομολογίαν δράστη να ζει περισσότερο με τον πατέρα του σε σπίτι κοντά στα Τρίκαλα.