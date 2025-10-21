Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη μητροκτονία στα Τρίκαλα, με τον 18χρονο δολοφόνο να περιγράφει μόνο τον τρόπο που αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του, αρνούμενος να αποκαλύψει το κίνητρο της στυγερής πράξης.

«Καθόμασταν στον καναπέ και βλέπαμε τηλεόραση. Σκεφτόμουν καιρό να το κάνω. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκα, πήγα μέσα, πήρα μία πετσέτα και την έπνιξα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, τονίζοντας πως τα υπόλοιπα θα τα αποκαλύψει στον ανακριτή.

Συγγενής του νεαρού μιλώντας στον Alpha, ανέφερε ότι ο 18χρονος μαζί με τον αδερφό του έμεναν με τον πατέρα τους, καθώς οι γονείς είχαν χωρίσει.

Σύμφωνα με όσα γνώριζε, το πρώην ζευγάρι τσακωνόταν και τα παιδιά δεν είχαν καλές σχέσεις με τη μητέρα τους, με αποτέλεσμα να την αποφεύγουν.

«Κάτι έγινε το πρωί εκεί με τη μάνα του, είχε πάει στο σπίτι και μαθαίνουμε ότι βιαιοπράγησε με τη μάνα του. Ήταν χωρισμένοι οι γονείς του, ζούσε με τον πατέρα του», είπε χαρακτηριστικά.

«Ζούσε με τον πατέρα του, δύο τα παιδιά, ζούσαν με τον πατέρα τους, δεν είχαν πολύ πάρε δώσε με τη μάνα τους. Είχε κανα δυο μέρες, πήγε στο σπίτι της μητέρας του, έμεινε εκεί από το Σάββατο ή Κυριακή», πρόσθεσε στη κάμερα του Alpha.

«Τώρα, τι μεσολάβησε. Είχαν κάποια θέματα, σαν χωρισμένοι γονείς… Τα παιδιά δεν είχαν πολύ σχέση με τη μάνα τους, δεν είχαν καλές επαφές σαν παιδιά με μητέρα. Προστριβές είχαν, είχαν», είπε, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν ο 18χρονος είχε χτυπήσει σοβαρά τη μητέρα του.