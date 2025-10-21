Σοκ προκαλεί η είδηση από τα Τρίκαλα, όπου ένας 18χρονος σκότωσε τη 54χρονη μητέρα του, πνίγοντάς τη με πετσέτα, ενώ οι λεπτομέρειες είναι ανατριχιαστικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός επικοινώνησε ο ίδιος με την αστυνομία και είπε: «Ελάτε στο σπίτι, έπνιξα τη μητέρα μου με μια πετσέτα». Στους αστυνομικούς φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η πράξη του οφειλόταν σε χρόνια σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης από τη μητέρα του.

Ο 18χρονος μητροκτόνος

Ο 18χρονος ζούσε τα τελευταία χρόνια με τον πατέρα του, αναφέρουν οι πληροφορίες, και επισκεπτόταν τη μητέρα του μόνο περιστασιακά, καθώς συχνά προέκυπταν καβγάδες μεταξύ τους, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Την ημέρα του εγκλήματος έβλεπαν τηλεόραση μαζί το πρωί, αναφέρουν οι πληροφορίες, πριν ο νεαρός σηκωθεί, πάρει μια πετσέτα από το μπάνιο και την πνίξει από πίσω.

Σύμφωνα με το Star, στους αστυνομικούς φέρεται να είπε ότι είχε σκεφθεί από παλιά να την σκοτώσει, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ένιωθε πίεση μετά τον χωρισμό.

Η 54χρονη μητέρα

Γείτονες δήλωσαν ότι τις τελευταίες ημέρες άκουγαν καβγάδες μεταξύ τους. Μετά το περιστατικό, ο 18χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, ενώ η σορός της μητέρας θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για την τελική εξέταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την έπνιξε από πίσω και η αιτία θανάτου φέρεται να είναι ασφυξία. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι δεχόταν μπούλινγκ στο σχολείο λόγω της οικογενειακής του κατάστασης και ότι η μητέρα του τον κακοποιούσε ψυχολογικά για πολλά χρόνια. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.