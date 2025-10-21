Η ALTERLIFE συνεχίζει τη δυναμική της πορεία με τρία νέα υπερσύγχρονα γυμναστήρια – στην Αβάνα, τη Μαβίλη και τη Λιοσίων – συνολικής έκτασης άνω των 4.500 τ.μ., που άνοιξαν τον Σεπτέμβριο του 2025.

Με 51 ιδιόκτητα και 39 συνεργαζόμενα γυμναστήρια, καθώς και πάνω από 150.000 ενεργά μέλη, η ALTERLIFE έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχει επενδύσει περισσότερα από 18 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 14 νέων γυμναστηρίων και την ανακαίνιση 6 υφιστάμενων, παραμένοντας απόλυτα προσηλωμένη στο όραμά της: να φέρει υψηλής ποιότητας επιλογές fitness κοντά σε κάθε Έλληνα, σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον.

Πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκεται μια ομάδα 1.700 επαγγελματιών και συνεργατών, που εγγυώνται καθημερινά εξατομικευμένη και υψηλής ποιότητας φροντίδα στις ανάγκες των μελών της ALTERLIFE.

Η εμπειρία του μέλους

Με μεγάλους, σύγχρονους χώρους και ποικιλία εξοπλισμού από κορυφαία brands του fitness, τα γυμναστήρια ALTERLIFE προσφέρουν ένα ασφαλές, καθαρό και φιλικό περιβάλλον εκγύμνασης για κάθε ανάγκη και στόχο.

Στους χώρους αυτούς παρέχονται υπηρεσίες κατάλληλες για ανθρώπους όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως επιπέδου και εμπειρίας, με συνδρομητικά πακέτα που ενθαρρύνουν τη συχνή χρήση και προσφέρονται σε προσιτές τιμές.

Τα μέλη της ALTERLIFE έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν απεριόριστα ραντεβού στις υπηρεσίες Group Personal (προπονήσεις σε ολιγομελή τμήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μέλους), Pilates Reformer & Cadillac (για ισορροπία, ενδυνάμωση και ευλυγισία) και Cross Training (για υψηλής έντασης μεταβολικές προπονήσεις), ενώ φυσικά μπορούν να προπονηθούν όποτε θέλουν στο Κλασικό Γυμναστήριο, πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα δύναμης, cardio και ελεύθερα βάρη.

Επενδύοντας στους ανθρώπους

Η υψηλής ποιότητας εμπειρία των μελών της ALTERLIFE εξασφαλίζεται από το φιλικό και εξειδικευμένο προσωπικό της, ενώ η εταιρεία παραμένει απόλυτα εστιασμένη στη συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.

Τα στελέχη της ALTERLIFE εκπαιδεύονται στο ALTERLIFE Fitness Academy και συμμετέχουν σε προγράμματα πιστοποίησης Personal Training, Pilates Specialist και Fitness Pro, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν πρακτική εμπειρία και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης σε έναν μεγάλο και ταχέως αναπτυσσόμενο όμιλο, που παρακολουθεί και ενσωματώνει στις υπηρεσίες του τις πιο σημαντικές παγκόσμιες τάσεις του fitness.

Έχοντας 55% γυναίκες και 45% άνδρες στο ανθρώπινο δυναμικό της, η εταιρεία προωθεί καθημερινά μια κουλτούρα ισότητας, ενδυνάμωσης και συνεργασίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρωτοβουλία ALTERWOMEN, που ενισχύει τον ρόλο της γυναίκας στον επαγγελματικό χώρο.

Η αποστολή της ALTERLIFE είναι να φέρει στην καθημερινότητα των Ελλήνων τη σωματική άσκηση και τα ευεργετικά της οφέλη. Για να το πετύχει, υλοποιεί με συνέπεια και μακροχρόνιο ορίζοντα ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων στις εγκαταστάσεις και στους ανθρώπους της.

ALTERLIFE – Fitness Excellence