Συνελήφθη 55χρονος άνδρας στο Ηράκλειο Κρήτης από αστυνομικούς του Τμήματος Φαιστού. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Ηρακλείου, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 55χρονος εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό, που σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στην περιοχή των Καπαριανών του δήμου Φαιστού, όπου τραυματίστηκαν δύο αδέλφια. Στο περιστατικό φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια και μαγκούρες, ενώ σε αυτό ενεπλάκη και ο 21χρονος γιος του 55χρονου.