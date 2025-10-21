Μια συγκλονιστική αλλά και γεμάτη συγκίνηση στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όταν μια γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητό της, λίγα μόλις μέτρα πριν προλάβει να φτάσει στα επείγοντα περιστατικά.

Σύμφωνα με το Evia Online, η γυναίκα δεν κατάφερε να μεταφερθεί εγκαίρως στην αίθουσα τοκετού, καθώς η διαδικασία ξεκίνησε αιφνίδια, με το βρέφος να έρχεται στον κόσμο έξω από το νοσοκομείο.

Αμέσως, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα και επαγγελματισμό. Οι γιατροί και οι μαίες που έσπευσαν στο σημείο έκοψαν τον ομφάλιο λώρο μέσα στο αυτοκίνητο, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο της μητέρας όσο και του νεογέννητου.

Χάρη στην ψυχραιμία και την άμεση αντίδραση των ανθρώπων του νοσοκομείου, μητέρα και μωρό μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαιευτική κλινική, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χαίρουν άκρας υγείας.

Το απρόσμενο αυτό γεγονός γέμισε συγκίνηση το προσωπικό και τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες ενός μικρού θαύματος ζωής, μιας γέννησης γεμάτης συναίσθημα, αγωνία και χαρά, που θα μείνει αξέχαστη σε όλους όσοι τη βίωσαν.