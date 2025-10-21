Σεισμό έχει προκαλέσει στη Βρετανία το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ με τίτλο «Nobody’s Girl». Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως της δημοσιότητας, με βρετανικά ΜΜΕ να γράφουν σήμερα πως σύμφωνα με τα μεταθανάτια απομνημονεύματά της, η ομάδα του πρίγκιπα Άντριου προσπάθησε να προσλάβει «τρολ του διαδικτύου» για να παρενοχλούν τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, ενώ ο ίδιος κρύφτηκε πίσω από τις «καλά φυλασσόμενες πύλες» του κάστρου Μπαλμόραλ για να αποφύγει να του επιδοθούν τα δικαστικά έγγραφα.

Η Τζιουφρέ έγραψε για την εμπιστευτική συμφωνία του 2022 σχετικά με την αγωγή της για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του πρίγκιπα, η οποία σύμφωνα με φήμες ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια δολάρια, ότι οι δικηγόροι της «θα ζητούσαν το αδύνατο» και η ομάδα της είχε συμφωνήσει ότι «έπρεπε να είναι κάτι περισσότερο από απλά χρήματα».

«Αφού αμφισβήτησαν την αξιοπιστία μου για τόσο καιρό, η ομάδα του πρίγκιπα Άντριου είχε φτάσει στο σημείο να προσλάβει trolls στο διαδίκτυο για να με παρενοχλούν. Ο δούκας του Γιορκ μου όφειλε επίσης μια ουσιαστική συγγνώμη», έγραψε. «Φυσικά, δεν θα παίρναμε ποτέ μια ομολογία. Αυτό είναι που αποσκοπούν να αποφύγουν οι συμβιβασμοί. Αλλά προσπαθούσαμε για το επόμενο καλύτερο πράγμα: μια γενική αναγνώριση του τι είχα περάσει».

Η Τζιουφρέ συμφώνησε σε μια ρήτρα σιωπής ενός έτους, ώστε να μην «αμαυρώσει» τους εορτασμούς για το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.

Η Τζιουφρέ αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών. Το αυτοβιογραφικό της βιβλίο, «Nobody’s Girl», που εκδόθηκε την Τρίτη, κυκλοφορεί εν μέσω αυξανόμενης πίεσης για την επίσημη αφαίρεση των τίτλων του πρίγκιπα Άντριου.

Πριν από τη δημοσίευσή του, ο πρίγκιπας ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τους τίτλους του δούκα του Γιορκ και του Ιππότη του Τάγματος της Περικνημίδας, οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται αλλά είναι ανενεργοί, γράφει ο βρετανικός Guardian.

Καθώς ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε το Μάντσεστερ τη Δευτέρα για να δείξει την υποστήριξή του στην εβραϊκή κοινότητα και σε όσους επλήγησαν από την τρομοκρατική επίθεση στην εβραϊκή συναγωγή του Χίτον Παρκ στις 2 Οκτωβρίου, αυξανόταν η πίεση προς τη βασιλική οικογένεια να προχωρήσει περαιτέρω, υποστηρίζοντας μια κίνηση για την επίσημη αφαίρεση του δουκάτου του Άντριου μέσω κοινοβουλευτικής νομοθεσίας.

Η Downing Street δεν θέλησε να εμπλακεί στο θέμα, με τον επίσημο εκπρόσωπο του πρωθυπουργού να δηλώνει ότι το ζήτημα της νομοθεσίας είναι «θέμα που αφορά κατά πρώτο λόγο το παλάτι» και ότι οι υπουργοί «υποστηρίζουν την απόφαση του βασιλιά» σχετικά με τους τίτλους του Άντριου.

Εντωμεταξύ, η Μητροπολιτική Αστυνομία ερευνούσε «ενεργά» τις καταγγελίες ότι ο Άντριου έδωσε την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της Τζιουφρέ στον αστυνομικό που τον προστατεύει, σε μια προσπάθεια να βρει στοιχεία για μια εκστρατεία δυσφήμισης, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Mail on Sunday.

Πηγή από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι οι νέες κατηγορίες είναι «πολύ σοβαρές και προκαλούν μεγάλη ανησυχία» και πρέπει να «εξεταστούν με τον κατάλληλο τρόπο». Ανέφεραν ότι απαιτείται δράση λόγω «του πυρήνα του θέματος, των ευρύτερων ισχυρισμών και των ζητημάτων που επισημάνθηκαν».

Η Mail on Sunday ανέφερε ότι ο Άντριου είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια να δυσφημίσει την Τζιουφρέ το 2011. Η φερόμενη απόπειρα του πρίγκιπα, η οποία δεν φαίνεται όμως να προχώρησε, έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν η εφημερίδα δημοσιεύσει για πρώτη φορά τη φωτογραφία του Άντριου με την Τζιουφρέ.

Οι σοκαριστικές καταγγελίες για τους βιασμούς

Στο βιβλίο της, η Τζιουφρέ γράφει ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον πρίγκιπα σε τρεις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της εποχής που ήταν 17 ετών και επίσης κατά τη διάρκεια ενός οργίου, αφού είχε πέσει θύμα εμπορίας από τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Άντριου αρνείται σθεναρά τους ισχυρισμούς.

Η Τζιουφρέ ισχυρίζεται επίσης ότι η νομική της υπόθεση εναντίον του Άντριου ενισχύθηκε από τα ίδια τα λόγια του πρίγκιπα στην καταστροφική συνέντευξή του στο Newsnight το 2019, όταν επέμεινε ότι δεν είχε καμία ανάμνηση από τη συνάντησή του με την Τζιουφρέ, δεν ζήτησε συγγνώμη για τη φιλία του με τον Έπσταϊν και δεν εξέφρασε καμία συμπόνια για τα θύματα του Έπσταϊν.

Η άμεση συνέπεια ήταν ότι αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή «για το άμεσο μέλλον».

Σύμφωνα με τη Τζιουφρέ, όταν προχώρησε με την αγωγή της, ο πρίγκιπας προσπάθησε να κρυφτεί στο Μπαλμόραλ. «Αρχικά, ο πρίγκιπας δυσκόλεψε τους δικηγόρους μου να του επιδώσουν τα έγγραφα, φεύγοντας στο κάστρο Μπαλμόραλ της βασίλισσας Ελισάβετ στη Σκωτία και κρυβόμενος πίσω από τις καλά φυλασσόμενες πύλες του».

Το 2022 επιτεύχθηκε συμβιβασμός, μετά από «δύο ημέρες διαμεσολάβησης». Η Τζιουφρέ το διάβασε με δάκρυα στα μάτια, αναφέρει.

Σε αυτό, ο Άντριου αποδέχτηκε ότι είχε υποφέρει «τόσο ως θύμα κακοποίησης όσο και ως αποτέλεσμα άδικων δημόσιων επιθέσεων». Επίσης, επαίνεσε την ίδια και άλλες γυναίκες «που υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους και τους άλλους» και είπε ότι «ποτέ δεν είχε την πρόθεση να δυσφημίσει τον χαρακτήρα της».

«Συμφώνησα σε ένα μονοετές μέτρο απαγόρευσης ομιλίας, το οποίο φαινόταν σημαντικό για τον πρίγκιπα, καθώς εξασφάλιζε ότι το πλατινένιο ιωβηλαίο της μητέρας του δεν θα αμαυρωνόταν περισσότερο από ό,τι είχε ήδη αμαυρωθεί», αναφέρει η Τζιουφρέ.

Πρίγκιπας Άντριου και βασιλιάς Κάρολος

Λέει ότι κέρδισε «περισσότερα από» τον Άντριου από τα χρήματα, επειδή είχε «την αναγνώριση ότι εγώ και πολλές άλλες γυναίκες είχαμε πέσει θύματα κακοποίησης και μια σιωπηρή υπόσχεση να μην το αρνηθεί ποτέ ξανά». Είπε ότι ανυπομονούσε να χρησιμοποιήσει τα «χρήματα του στέμματος για να κάνει κάτι καλό» και είπε ότι άρχισε να αναπτύσσει το ίδρυμα Speak Out, Act, Reclaim (Soar) για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Στο τελευταίο κεφάλαιο, η Τζιουφρέ λέει: «Δεν το μετανιώνω, αλλά το να το λέω και να το ξαναλέω συνεχώς ήταν εξαιρετικά οδυνηρό και εξαντλητικό. «Με αυτό το βιβλίο, επιδιώκω να απελευθερωθώ από το παρελθόν μου. Από εδώ και στο εξής, όποιος θέλει να μάθει τι συνέβη μπορεί να καθίσει με το Nobody’s Girl και να αρχίσει να διαβάζει».

Η Τζιουφρέ έγραψε σε ένα email προς τη συν-συγγραφέα της, Έιμι Γουάλας, μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα λίγο πριν πεθάνει, ότι ήταν «ειλικρινής επιθυμία της να δημοσιευτεί αυτό το έργο, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις εκείνη τη στιγμή», και ότι θα έπρεπε να κυκλοφορήσει ακόμα και σε περίπτωση θανάτου της.

Μιλώντας στο Channel 4 News τη Δευτέρα το βράδυ, η Αμάντα Ρόμπερτς, κουνιάδα της Τζιουφρέ, είπε ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία πρέπει «100%» να ξανανοίξει την έρευνα για τον Άντριου.

Σε απάντηση, η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι, όταν ενημερώθηκε για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων το 2001, ήταν «σαφές ότι οποιαδήποτε έρευνα θα επικεντρωνόταν σε μεγάλο βαθμό σε δραστηριότητες και σχέσεις εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου». Συμπερασματικά, η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν ήταν η «κατάλληλη αρχή» για να διεξαγάγει έρευνα και δεν θα προχωρούσε σε πλήρη ποινική έρευνα, μια απόφαση που επανεξετάστηκε και επιβεβαιώθηκε το 2019.