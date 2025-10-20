Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιουφρέ, ίσως το πιο γνωστό θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν, περιγράφει στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» την απόλυτη φρίκη που έζησε στα χέρια ενός γνωστού πρωθυπουργού, μέσα από μια σειρά αποτρόπαιων συναντήσεων.

Στα απομνημονεύματά της η Τζιουφρέ καταθέτει τις πιο «σπαρακτικές» αναμνήσεις της. Μεταξύ αυτών και τη στιγμή που παρακαλούσε τον Έπσταϊν να τη σώσει – αφού ο πολιτικός την είχε αναγκάσει να ικετεύσει για τη ζωή της. Η απάντησή του ήταν παγερή: «Είναι μέρος της δουλειάς σου».

Η Τζιουφρέ αναφέρεται στα απομνημονεύματά της στον άνδρα ως «πρωθυπουργό», λέγοντας ότι φοβόταν ότι θα «προσπαθούσε να τη βλάψει» αν αποκάλυπτε το όνομά του.

Πάντως, στο παρελθόν η γυναίκα είχε επισημάνει τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, σε δικαστικά έγγραφα ως μία από τις πολλές ελίτ που την είχαν βιάσει, έναν ισχυρισμό που ο ίδιος, σύμφωνα με τη New York Post, έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ

Η πρώτη συνάντηση

Όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά της η Τζιουφρέ, η πρώτη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό έγινε στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, κάποια στιγμή το 2002, όταν ήταν μόλις 18 ετών.

Τότε, γράφει, της δόθηκε εντολή να τον συνοδεύσει σε μια καμπάνα, αλλά ο άνδρας κατέστησε σαφές μόλις έμειναν μόνοι ότι «ήθελε βία».

«Με έπνιγε επανειλημμένα μέχρι που έχασα τις αισθήσεις μου και απολάμβανε να με βλέπει να φοβάμαι για τη ζωή μου. Το φρικτό είναι ότι ο πρωθυπουργός γελούσε όταν με πόναγε και ηδονιζόταν περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από την καμπάνα αιμορραγώντας από το στόμα, τον κόλπο και τον πρωκτό. Για μέρες πονούσα όταν ανέπνεα και κατάπινα» γράφει, συμπληρώνοντας πως ο πολιτικός «με βίασε πιο άγρια από οποιονδήποτε άλλο πριν».

Η Τζιουφρέ φαίνεται τότε να έτρεξε στον Έπσταϊν και να τον ικέτευσε να μην τη στείλει πίσω στον πρωθυπουργό: «Γονάτισα και τον ικέτευσα. Δεν ξέρω αν ο Έπσταϊν φοβόταν τον άντρα ή αν του χρωστούσε χάρη, αλλά δεν έδωσε καμία υπόσχεση, λέγοντας ψυχρά για τη βιαιότητα του πολιτικού: “Αυτό συμβαίνει μερικές φορές”».

Λίγο αργότερα, ο Έπσταϊν την έστειλε πίσω στον πολιτικό για μια δεύτερη συνάντηση που διεξήχθη εξ ολοκλήρου σε μια καμπίνα στο Lolita Express.

Η δεύτερη συνάντηση

Παρόλο που η εμπειρία δεν ήταν τόσο βίαιη, η Τζιουφρέ γράφει στα απομνημονεύματά της πως πέρασε όλη την ώρα φοβούμενη πως ο άνδρας θα τη χτυπούσε ή θα τη στραγγάλιζε ξαφνικά.

Η εκλιπούσα παραδέχτηκε ότι πριν από τη βίαιη εμπειρία πίστευε ότι ο Έπσταϊν νοιαζόταν για τα κορίτσια που εμπορευόταν σεξουαλικά.

Πάντως, η ίδια γράφει στα απομνημονεύματά της πως δεν ήταν «εντελώς αφελής» και, αν και αναγνώριζε πως η έλξη του Έπσταϊν προς τα ανήλικα κορίτσια ήταν αρρώστια, πίστευε πως κατά κάποιον διεστραμμένο τρόπο, είχε «καλές προθέσεις».

Ωστόσο, η αδιαφορία του για τα τραύματα και τον φόβο που της προκάλεσε ο πρωθυπουργός ανάγκασε τη 18χρονη να αντιμετωπίσει την αλήθεια.

Στη συνέχεια η Βιρτζίνια Τζιουφρέ προέβλεψε με ανατριχιαστική διαύγεια το τέλος της, γράφοντας πως δεν θα άντεχε να ζήσει για πάντα ως εμπόρευμα σε ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και είτε θα έθετε τέλος στη ζωή της, είτε θα πέθαινε στα χέρια κάποιου από τους «φίλους» του Έπσταϊν.

«Η αρχή του τέλους»

«Δεν το ήξερα τότε», είπε, «αλλά η δεύτερη συνάντησή μου με τον πρωθυπουργό ήταν η αρχή του τέλους».

Ήταν εκείνη η στιγμή που, όπως γράφει η ίδια, σταμάτησε να στρατολογεί κι άλλα νεαρά κορίτσια για λογαριασμό του Έπσταϊν – κάτι που την είχε εξαναγκάσει να κάνει επανειλημμένα στο παρελθόν.

Το οριστικό σημείο ρήξης ήρθε ωστόσο λίγους μήνες αργότερα, όταν ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ της ζήτησαν να κυοφορήσει το παιδί τους. Της υποσχέθηκαν πλούτη, αρχοντικά και νταντάδες σε εικοσιτετράωρη βάση. Όμως, η πρόταση συνοδευόταν από έναν όρο: να παραιτηθεί από κάθε νομικό της δικαίωμα.

Η Τζιουφρέ γράφει ότι ανησύχησε πως σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν το μωρό ως μελλοντικό θύμα εμπορίας και άρχισε να σχεδιάζει την απόδρασή της.

Δεν άργησε να ξεφύγει από την επιρροή του ζευγαριού, αλλά οι εμπειρίες της τη στοίχειωσαν για το υπόλοιπο της ζωής της – ιδιαίτερα «το άπληστο, σκληρό βλέμμα του πρωθυπουργού καθώς με έβλεπε να ικετεύω για τη ζωή μου».

Ο Εχούντ Μπαράκ έχει επανειλημμένα διαψεύσει τους ισχυρισμούς της Βιρτζίνια Τζιουφρέ περί σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και κάθε γνώση σχετικά με το δίκτυο εμπορίας ανηλίκων που φέρεται να διηύθυνε ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ φαίνεται σύμφωνα με την Post να διατηρούσε στενή προσωπική σχέση με τον Έπσταϊν και χρησιμοποίησε αρκετά εκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια του καταδικασμένου παιδόφιλου για τη χρηματοδότηση μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Τα απομνημονεύματα της Τζιουφρέ, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα, γράφτηκαν τα τελευταία χρόνια, πριν από τον θάνατό της τον περασμένο Απρίλιο. Ήταν 41 ετών.