Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο να ταξινομήσει την αιθανόλη, ένα συστατικό που χρησιμοποιείται σε πολλά αντισηπτικά χεριών, ως επικίνδυνη ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου.

Μία εσωτερική σύσταση στις 10 Οκτωβρίου από ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χημικών Προϊόντων (ECHA) χαρακτήρισε την αιθανόλη τοξική ουσία, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών στην εγκυμοσύνη και τόνισε ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί σε προϊόντα καθαρισμού και άλλα προϊόντα, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Επιτροπή Βιοκτόνων Προϊόντων της ECHA αναμένεται να συνεδριάσει από τις 25 έως τις 28 Νοεμβρίου. Ο ρυθμιστικός φορέας δήλωσε ότι εάν η επιτροπή εμπειρογνωμόνων «καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αιθανόλη είναι καρκινογόνος», θα συστήσει την αντικατάστασή της, προσθέτοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Προϊόντων δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολίου από το Reuters. Ωστόσο, όπως ανέφερε στους Financial Times, η αιθανόλη θα μπορούσε «να συνεχίσει να εγκρίνεται για τις προοριζόμενες βιοκτόνες χρήσεις, εφόσον αυτές θεωρούνται ασφαλείς με βάση τα αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης ή εάν δεν βρεθούν εναλλακτικές», τονίζοντας ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) ταξινομεί τόσο την αιθανόλη όσο και την ισοπροπανόλη ως ασφαλή για χρήση στην υγιεινή των χεριών.