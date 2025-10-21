Μια πολύωρη διακοπή των υπηρεσιών Web της Amazon τη Δευτέρα έδωσε έμπνευση στους χρήστες του διαδικτύου, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πλημμυρίζουν το διαδίκτυο με «ειρωνικά» και «αποκαλυπτικά» memes για το χθεσινό «ψηφιακό μπλακάουτ».

Ρεσιτάλ χιούμορ έδωσαν οι χρήστες σε πλατφόρμες όπως το X (πρώην Twitter) και το Reddit με αναρτήσεις να δείχνουν το κλασικό πλέον καρτούν με το σκυλάκι που κάθεται ατάραχο μέσα σε φλόγες δηλώνοντας πως «όλα είναι μια χαρά», καθώς και στιγμιότυπα από ταινίες και σειρές.

Αν και οι περισσότερες υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, η αντίδραση των χρηστών ήταν καταιγιστική. Πολλοί παρομοίασαν την κατάρρευση των αγαπημένων τους εφαρμογών ως… πρόβα για το τέλος του ίντερνετ.

Μεταξύ των πιο διαδεδομένων memes ήταν και η εμβληματική εικόνα του Χόμερ Σίμπσον να κρατά πινακίδα που έγραφε: «Το τέλος είναι κοντά», συμβολίζοντας την ψηφιακή αναστάτωση.

Ένα από τα memes παρουσιάζει τους τεχνικούς της Amazon να στέκονται χαμένοι μπροστά από τους servers, προσπαθώντας απεγνωσμένα να καταλάβουν… τι πήγε στραβά.

Σε ένα από τα πιο εύστοχα memes, το X που δεν επηρεάστηκε από το «blackout» φαίνεται να κάθεται μόνο του χαλαρώνοντας την ώρα που όλες οι άλλες πλατφόρμες γύρω του καίγονται.

BREAKING: Major internet outage but X is up and running. pic.twitter.com/cHPBnGsxMt — DogeDesigner (@cb_doge) October 20, 2025

Φυσικά, καμία συλλογή από memes δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς το σκυλάκι που πίνει ήρεμα τον καφέ του σε ένα φλεγόμενο δωμάτιο με λεζάντα «όλα είναι μια χαρά».

Το ψηφιακό blackout επηρέασε σύμφωνα με τη New York Post, τράπεζες, καταστήματα λιανικής και πλατφόρμες gaming.

Η Amazon απέδωσε το πρόβλημα σε ένα «λειτουργικό σφάλμα» που έπληξε πολλές από τις υπηρεσίες της στην περιοχή US-EAST-1, με επίκεντρο έναν κρίσιμο κόμβο δεδομένων στη Βόρεια Βιρτζίνια, ο οποίος φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την κατάρρευση.

Η διακοπή που διήρκεσε περίπου δύο ώρες επηρέασε εκατομμύρια χρήστες που δεν μπορούσαν να συνδεθούν σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως Roblox, Snapchat, Fortnite, Hulu, Venmo, Coinbase, WhatsApp και το Microsoft 365.