Μια βλάβη στις υπηρεσίες της Amazon προκάλεσε μεγάλα προβλήματα σε όλον τον κόσμο, καθώς επηρεάστηκαν εκατομμύρια χρήστες, βλέποντας στις οθόνες τους σφάλματος όταν προσπαθούσαν να συνδεθούν σε ιστοσελίδες.

Πλέον, στις 12:30 (ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ενδείξεις επαναφοράς, καθώς φαίνεται να εντοπίστηκε η αιτία της βλάβης και έχουν γίνει ήδη ενέργειες για την αποκατάστασή της -αν και οι χρήστες, όπως αναφέρεται, μπορεί να συνεχίσουν να βλέπουν μηνύματα σφάλματος, όσο οι τεχνικοί εργάζονται για να επιλυθεί πλήρως το πρόβλημα.

Η βλάβη, που προέκυψε στην Amazon Web Services, που αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» μεγάλου μέρους του διαδικτύου για χιλιάδες υπηρεσίες, έχει προκαλέσει χάος, επηρεάζοντας από βιντεοπαιχνίδια και social media μέχρι τραπεζικά συστήματα και κυβερνητικές πλατφόρμες.

Άλλωστε, στον σύγχρονο κόσμο, που βασίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και το διαδίκτυο για καθημερινές εργασίες, μια βλάβη τέτοιας κλίμακας μπορεί να έχει συνέπειες πολλών ειδών, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούσαν να συνδεθούν σε ιστοσελίδες και εφαρμογές, είτε επρόκειτο για βιντεοπαιχνίδια και άλλου τύπου πλατφόρμες διασκέδασης, είτε για κυβερνητικές υπηρεσίες για έκδοση εγγράφων ή ακόμα και… κουδούνια σπιτιών.

Η Amazon αναγνώρισε το πρόβλημα στη σελίδα AWS Health Dashboard, αναφέροντας «λειτουργικό ζήτημα» που επηρεάζει «πολλαπλές υπηρεσίες».

Ενημέρωση από την AWS: «Εντοπίστηκε πιθανή αιτία του προβλήματος»

Η AWS ανακοίνωσε πως μπορεί να έχει εντοπίσει την αιτία των σφαλμάτων:

«Έχουμε εντοπίσει πιθανή βασική αιτία για τα ποσοστά σφαλμάτων στις API του DynamoDB στην περιοχή US-EAST-1. Το ζήτημα φαίνεται να σχετίζεται με την επίλυση DNS του endpoint του DynamoDB. Εργαζόμαστε παράλληλα σε πολλαπλά μέτωπα για την επιτάχυνση της αποκατάστασης.

Το πρόβλημα επηρεάζει και άλλες υπηρεσίες AWS στην ίδια περιοχή, καθώς και παγκόσμιες λειτουργίες που βασίζονται στα endpoints της US-EAST-1.»

Χάος στο διαδίκτυο μετά τη βλάβη στην Amazon

Μεταξύ των διαδικτυακών υπηρεσιών που επηρεάστηκαν ήταν τα Snapchat, Fortnite, Alexa, Duolingo και Ring, ενώ σε ρεπορτάζ διεθνών ΜΜΕ αναφέρθηκε πως ειδικοί εκτιμούν ότι το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως, σε αυτή τη φάση, αν και θεωρούσαν ως πιθανότερη αιτία κάποια εσωτερική βλάβη.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο Amazon Web Services (AWS) –την υπηρεσία cloud της Amazon που στηρίζει μεγάλο μέρος των υποδομών πίσω από χιλιάδες ιστοσελίδες. Η βλάβη έχει επηρεάσει επίσης τις ίδιες τις υπηρεσίες της Amazon, όπως το Amazon.com, το Amazon Alexa και το Prime Video.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το DownDetector, με χιλιάδες αναφορές από χρήστες -το DownDetector συλλέγει ενημερώσεις για την κατάσταση ιστοσελίδων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφορές και άλλες πηγές στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πρόβλημα φαίνεται να προέρχεται από το τεράστιο data center της Amazon στη Βόρεια Βιρτζίνια (us-east-1), το οποίο αποτελεί κρίσιμο κόμβο για το παγκόσμιο διαδίκτυο.

Η διακοπή έχει προκαλέσει προβλήματα και σε «έξυπνα» κουδούνια Ring –τα οποία η Amazon αγόρασε το 2018, αλλά και στη λειτουργία «έξυπνων» σπιτιών.

Αρκετοί χρήστες, εξαγριωμένοι, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους στο X:

«Τα Ring κουδούνια/κάμερες δεν δουλεύουν για 13 ώρες, δεν μπορώ να δω ιστορικό ούτε να συνδεθώ στην εφαρμογή…»

«Έπεσε και η Alexa σε κανέναν άλλον; Δεν μπορώ να ανάψω κανένα φως στο σπίτι, όλα είναι συνδεδεμένα με την Alexa…»

Και κάποιος αστειεύτηκε: «Μπαίνω στο Twitter για να σιγουρευτώ ότι δεν είμαι ο μόνος που έχει πρόβλημα με το Snapchat», ανεβάζοντας σχετικό GIF.

Η AWS παρέχει υπηρεσίες cloud computing σε ιδιώτες, πανεπιστήμια, κυβερνήσεις και εταιρείες σε όλο τον κόσμο –όπως servers, αποθήκευση, δικτύωση, απομακρυσμένη επεξεργασία, email, ανάπτυξη εφαρμογών και ασφάλεια.

Όταν το AWS πέφτει, καταρρέουν μαζί του και οι ιστοσελίδες που βασίζονται σε αυτό –κάτι που αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την Amazon, καθώς όλοι αυτοί οι οργανισμοί πληρώνουν για τις υπηρεσίες της.

Μεταξύ των πληγέντων είναι μεγάλες βρετανικές τράπεζες όπως οι Lloyds και Halifax, καθώς και το GOV.UK, που χρησιμοποιείται για αιτήσεις βίζας, ανανέωση διαβατηρίων και φορολογικές υπηρεσίες.