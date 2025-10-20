Πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες περιλαμβανομένης της μονάδας cloud της Amazon AWS, των Robinhood, Snapchat και Perplexity, «έπεσαν» σήμερα, ανέφερε το Downdetector, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity δήλωσε πως η ριζική αιτία ήταν ένα πρόβλημα της AWS.

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυξημένα ποσοστά σφάλματος και αδράνειας για πολλές Yπηρεσίες AWS στην περιοχή US-EAST-1», ανέφερε η AWS σε μια επικαιροποίηση της σελίδας της.

Η νεοφυής επιχείρηση (start-up) Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) Perplexity και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμών Coinbase απέδωσαν τις διακοπές στην AWS.

Το Venmo της Paypal έχει επίσης «πέσει».