Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τη σύλληψη μίας ανήλικης Ρομά που άρπαζε κινητά από περαστικούς στην πλατεία Αγίας Ειρήνης έφερε στο «φως» το Star.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται η στιγμή της σύλληψης της κοπέλας η οποία προέκυψε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι ήταν μέλος ευρύτερης ομάδας πέντε κοριτσιών που έκλεβε τσάντες και κινητά τηλέφωνα στο κέντρο της Αθήνας υπό τις οδηγίες ενός 31χρονου που επίσης συνελήφθη.

Ο αστυνομικός συνέλαβε την ανήλικη Ρομά και της φόρεσε χειροπέδες καθώς λίγο νωρίτερα είχε γίνει αντιληπτή να προσπαθεί να πάρει το κινητό τηλέφωνο πελάτη καταστήματος στην περιοχή.