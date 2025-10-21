Μετά το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, και ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε αίτηση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία περί προστασίας του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και την απαγόρευση των συγκεντρώσεων μπροστά από αυτό. Ένσταση θα καταθέσουν, όπως προανήγγειλαν, και η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΚΚΕ και η Νίκη ζήτησαν την απόσυρση της τροπολογίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη αντιβαίνει το άρθρο 11 του Συντάγματος, που προστατεύει το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι καθώς και το άρθρο 25 για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως μέλος του κοινωνικού συνόλου.

Είχει προηγηθεί η παρέμβαση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, Νίκου Παππά, ο οποίος επισήμανε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία «δεν συνδέεται με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπως επιχειρεί να παρουσιαστεί, αλλά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την πολιτική και ηθική συντριβή της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όποιος από τα κυβερνητικά έδρανα ή από το βήμα της Βουλής επιχειρήσει να πείσει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που υποτίθεται ότι αφορά το μνημείο, δεν συνδέεται με σχέσεις αιτίου αιτιατού με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την πολιτική και ηθική συντριβή της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, κινδυνεύει να γίνει καταγέλαστος».

Ο ίδιος τόνισε ότι η τροπολογία είναι καταφανώς αντισυνταγματική, επισημαίνοντας ότι: «Παραβιάζει το άρθρο 11 για την ελευθερία των συναθροίσεων και το άρθρο 25 για την αρχή της αναλογικότητας. Και, βεβαίως, να υπενθυμίσω γιατί έχει ξεχειλίσει η υποκρισία τα τελευταία 24ωρα, κανένα καημό δεν έχετε για το μνημείο». Αναφερόμενος στη νομική επάρκεια του ισχύοντος πλαισίου, υπενθύμισε ότι ήδη ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ποινές για την προσβολή του μνημείου.

Τέλος, αναφέρθηκε στην υποκρισία, όπως τη χαρακτήρισε, της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας τα γεγονότα της 16ης Ιουνίου 2018: «Τη θυμάστε, κύριε εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας, την 16η Ιουνίου του 2018; Θυμάστε τι είχε γίνει τότε; Είχε γίνει ένα συλλαλητήριο ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών. Είχε πολύ κόσμο, αλλά είχε και ομάδες ακροδεξιών με επικεφαλής πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι επί τέσσερις ώρες και το Μνημείο καταπάτησαν και στη Βουλή επιχείρησαν να εισέλθουν. Τι είχε πει η Νέα Δημοκρατία δημοσίως τότε; Είχε καταγγείλει τους ακροδεξιούς για το “ντου” στο Κοινοβούλιο; Όχι. Είχε καταγγείλει την κυβέρνησή μας και είχε ζητήσει παραιτήσεις υπουργών. Αυτή, λοιπόν, είναι η υποκρισία σας».

ΠΑΣΟΚ: «Ψευτοδιλήμματα από τον Μητσοτάκη»

Νωρίτερα, σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, είχε εξαπολύσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, καταγγέλλοντας απουσία των αρμόδιων υπουργών από τη συζήτηση και κάνοντας λόγο για «ψευτοδιλήμματα» του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί την τροπολογία αντισυνταγματική και θα καταθέσει σχετική ένσταση, τονίζοντας παράλληλα ότι ο σεβασμός στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι διαχρονικά αυτονόητος για όλους τους Έλληνες.

«Μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για μια κυβερνητική τροπολογία, αλλά δεν βλέπω κανένα κυβερνητικό στέλεχος για να την παρουσιάσει.

Αναρωτιέμαι, πού είναι ο αρμόδιος υπουργός; Πού είναι οι αρμόδιοι υφυπουργοί για να μας παρουσιάσουν, κάτι το οποίο αφορά το δικό τους υπουργείο και για το οποίο 8 μέρες τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση; Μια συζήτηση, η οποία άνοιξε τρεις μέρες μετά από τη λήξη της απεργίας του κ. Πάνου Ρούτσι έξω από τη Βουλή. Μια κίνηση που είχε ως στόχο, από τον κ. Μητσοτάκη, να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ μια αντίστοιχη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή που ήρθε από ένα ηθικό και λογικό αίτημα του πατέρα Ρούτσι. Νομίζω ότι όλοι θεωρούμε ηθικό μας χρέος την απόδοση της Δικαιοσύνης και αυτό ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψευτοδιλήμματα να αντιμετωπίσει.

Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλες αυτές τις ημέρες που ο κ. Ρούτσι ήταν εδώ, όλες αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες αφορούσαν την τιμή της ιστορίας της Ελλάδας με την κατάθεση στεφάνου, ήταν εκδηλώσεις οι οποίες γίνονταν ειρηνικά. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει είναι να χρησιμοποιήσει ψευτοδιλήμματα και να δημιουργήσει ζητήματα τα οποία θα τα απαντήσουμε ενδελεχώς σήμερα. Υπάρχουν όμως και μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, σας ενημερώνουμε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας για αυτή την τροπολογία», τόνισε ο κ. Χρηστίδης.

«Απαράδεκτη»

Η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά ανέφερε ότι η κυβέρνηση «θέλει να εξαφανίσει την ορατότητα των Τεμπών από το δημόσιο χώρο».

«Η ρύθμιση είναι ευθέως αντισυνταγματική», είπε και η Ελένη Καραγεωργοπούλου, εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, χαρακτήρισε «απαράδεκτη την τροπολογία», υποστηρίζοντας ότι αξιοποιεί τις δυνατότητες του νόμου κατά των διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων, ζήτησε την απόσυρσή της και προειδοποίησε ότι ακόμα και εάν η τροπολογία ψηφιστεί, θα μείνει στα χαρτιά και θα ακυρωθεί στην πράξη, όπως η πανεπιστημιακή αστυνομία.

Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Σπυρίδων Τσιρώνης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έρχεται από την κυβέρνηση σε λανθασμένη χρονική στιγμή, υπηρετεί συγκεκριμένη σκοπιμότητα και πάντως δεν αφορά την προστασία όλων των μνημείων της χώρας.