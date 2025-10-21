Ας υποθέσουμε ότι είστε μόνος ή μόνη στο σπίτι. Ξαφνικά, ένας παράξενος πόνος ξεκινά στο στήθος. Μπορεί στην αρχή να νομίζετε ότι θα περάσει γρήγορα, αλλά ο πόνος χειροτερεύει. Αρχίζετε απότομα να ιδρώνετε έντονα. Ο πόνος ακτινοβολεί στην αριστερή πλευρά σας και αισθάνεστε σαν να σας κόβεται η ανάσα. Η καρδιά σας χτυπάει όλο και πιο γρήγορα και συνειδητοποιείτε ότι παθαίνετε έμφραγμα, χωρίς να έχετε κανέναν δίπλα σας. Τι πρέπει να κάνετε;

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και Καθηγητής Καρδιολογίας του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Τούτουζας, μιλά στο Newsbeast και δίνει πολύτιμες οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή.

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα, όπως εξηγεί ο Καθηγητής, είναι να καλέσετε άμεσα το 166 ή το 112. «Ακόμη κι αν δεν είστε σίγουροι ότι πρόκειται για έμφραγμα, καλέστε. Πείτε πού βρίσκεστε και περιγράψτε με σαφήνεια τα συμπτώματα. Αν μπορείτε, αφήστε την πόρτα ανοιχτή ώστε να μπορέσουν οι διασώστες να μπουν χωρίς καθυστέρηση», τονίζει ο κ. Τούτουζας.

Στη συνέχεια, συστήνει να μασήσετε μία ασπιρίνη, εφόσον δεν έχετε αλλεργία ή αντενδείξεις. «Η ασπιρίνη αραιώνει το αίμα και μπορεί να περιορίσει την έκταση της βλάβης στην καρδιά. Όμως, αν έχετε λάβει διαφορετικές οδηγίες από τον γιατρό σας, μην την πάρετε», επισημαίνει.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ψυχραιμία. «Προσπαθήστε να μείνετε όσο πιο ήρεμοι γίνεται», συμβουλεύει ο Καθηγητής. «Καθίστε ή ξαπλώστε σε ασφαλές σημείο, χαλαρώστε τα ρούχα σας και πάρτε αργές, βαθιές ανάσες. Ο πανικός αυξάνει την καρδιακή συχνότητα και την κατανάλωση οξυγόνου, κάτι που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση».

Ο κ. Τούτουζας διαλύει και έναν από τους πιο διαδεδομένους μύθους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο: «Η ιδέα ότι ο δυνατός, επαναλαμβανόμενος βήχας μπορεί να “κρατήσει” την καρδιά σε λειτουργία είναι εντελώς λανθασμένη. Δεν έχει καμία επιστημονική βάση και μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση».

Αν υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι να ενημερώσετε κάποιον δικό σας άνθρωπο ώστε να μείνει μαζί σας ή να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ σε περίπτωση λιποθυμίας. Ακόμη και μια τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας μέχρι να φτάσει η βοήθεια.

Ο Καθηγητής προειδοποιεί επίσης να μην επιχειρήσετε να οδηγήσετε μόνοι σας στο νοσοκομείο. «Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αν χάσετε τις αισθήσεις σας ενώ οδηγείτε, κινδυνεύετε όχι μόνο εσείς αλλά και οι υπόλοιποι οδηγοί. Το σωστό είναι να περιμένετε την ιατρική βοήθεια με το κινητό κοντά σας», υπογραμμίζει.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Το έμφραγμα δεν περιμένει. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο. Αν αντιληφθείτε πόνο στο στήθος, δύσπνοια, έντονη εφίδρωση ή αίσθημα πίεσης, ενεργήστε αμέσως. Η γρήγορη αντίδραση μπορεί να σώσει τη ζωή σας».