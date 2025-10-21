Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, τονίζοντας πως «έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο και οφείλουν να βρουν τη δικαίωση».

Παράλληλα, στάθηκε στον ρόλο της Πολιτείας να προστατεύει τα μνημεία εθνικού ενδιαφέροντος, όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης, υπογραμμίζοντας ότι «μια ευνομούμενη πολιτεία μπορεί και οφείλει να συγκεράσει τον σεβασμό στη μνήμη με την υπεράσπιση των θεσμών».

«Έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο και οφείλουν να βρουν τη δικαίωση», όπως είπε. «Ταυτόχρονα, ο ρόλος της Πολιτείας είναι να διαφυλάσσει όλα εκείνα τα σημεία εθνικού ενδιαφέροντος. Ειδικά στον Άγνωστο Στρατιώτη τιμούμε τους νεκρούς μας, εκείνους που έπεσαν στο εθνικό καθήκον. Μπορούμε να συγκεράσουμε και τα δύο, αυτό οφείλει να κάνει κάθε ευνομούμενη πολιτεία», τόνισε ο υπουργός και στη συνέχεια επιτέθηκε στην αντιπολίτευση.

«Η χώρα είναι το κοινό μας σπίτι και τα μνημεία εθνικού ενδιαφέροντος είναι το κοινό μας σπίτι. Ανήκουν σε όλους, στην ιστορία της κάθε οικογένειας. Έχω μιλήσει κι εγώ ο ίδιος για ένα κράτος που δίνει το χέρι αντί να σηκώνει το δάχτυλο. Έχουμε δει κρατική αναλγησία στην Ελλάδα: η ιστορία με τη Μάνδρα και το Μάτι, όπου το Δημόσιο πήγαινε ανθρώπους στα δικαστήρια με εφέσεις».

Ερωτηθείς για το αν η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη έρχεται και για εσωκομματικούς λόγους, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε:

«Επειδή ως υπουργός Οικονομικών είμαι στο κέντρο λήψης αποφάσεων, σας διαβεβαιώ ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ούτε με το λεξιλόγιο ούτε με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα σε μια δημοκρατία, οι θεσμοί του κράτους οφείλουν να γράφονται και να αντανακλούν αυτό που αισθάνεται ο κάθε πολίτης, έχοντας όσο το δυνατόν περισσότερη ενσυναίσθηση».

«Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που έρχεται με την τροπολογία αυτή. Ο τρόπος για να τιμούμε τους νεκρούς μας είναι συγκεκριμένος: έχουμε μνημεία και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος και ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένας τέτοιος χώρος. Δεν πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς δεν είναι τόσο κυνικός που να μην συγκινείται όταν πηγαίνει εκεί ή να μην θυμάται ιστορίες από την προσωπική του οικογένεια. Όλα αυτά οφείλουμε να τα τιμούμε και σας λέω ότι μπορούμε να τα τιμήσουμε ταυτόχρονα».