Τον Αύγουστο του 2025, η ελληνική αγορά εργασίας παρουσίασε μια ιδιαίτερα ανησυχητική τάση: οι προσλήψεις μειωμένου ωραρίου, δηλαδή part-time και εκ περιτροπής εργασία, κυριάρχησαν για πρώτη φορά έναντι των προσλήψεων πλήρους απασχόλησης. Η αλλαγή αυτή συνδέεται άμεσα με τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής σεζόν, ωστόσο εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη σταθερότητα της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για την περίοδο Ιουνίου–Αυγούστου 2025, από τις 870.828 συνολικές προσλήψεις, οι 421.805 αφορούσαν μειωμένο ωράριο. Μόνο για τον Αύγουστο, οι συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ανήλθαν σε 110.116 (50,3%), ξεπερνώντας τις 106.194 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Η χαμηλή αμοιβή των εργαζομένων part-time, που φτάνει τα 528,95 ευρώ μεικτά (460 ευρώ καθαρά), αναγκάζει πολλούς να αναζητούν υπερωριακή απασχόληση για να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες. Η πρακτική αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία υπερωριών: οι δηλωμένες υπερωρίες στον τουρισμό αυξήθηκαν φέτος κατά 681% και στην εστίαση κατά 180%, φέρνοντας την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης όσον αφορά τους εργαζόμενους που εργάζονται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα. Το 20,9% των Ελλήνων εργαζομένων υπερβαίνει το συμφωνημένο ωράριο, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ δεν ξεπερνά το 10,8%.

Παράλληλα, η επικράτηση της μερικής απασχόλησης συνοδεύτηκε από μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μειωμένου ωραρίου: 2.978 συμβάσεις μετατράπηκαν τον Αύγουστο σε part-time ή εκ περιτροπής εργασία. Η συνδυαστική επίδραση αυτών των μετατροπών με τις αυξημένες απολύσεις εγείρει ανησυχία για την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, ακόμη και κατά τους πιο «δυνατούς» μήνες της χρονιάς.

Τα στοιχεία για τις άλλες χώρες της ΕΕ

Η τάση της μερικής απασχόλησης δεν είναι μοναδική για την Ελλάδα, αλλά διαφέρει σημαντικά από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, κυρίως ως προς το φύλο των εργαζομένων.

Στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι:

Στην ΕΕ, το 28% των γυναικών ηλικίας 15-64 ετών εργάζονται με μερική απασχόληση, έναντι 8% των ανδρών.

Σε τομείς υπηρεσιών και πωλήσεων, το 35% των γυναικών εργάζονται part-time, σε σύγκριση με το 16% των ανδρών, ενώ στην υποστήριξη γραφείου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 29% για τις γυναίκες και 9% για τους άνδρες.

Η Ολλανδία καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών με μερική απασχόληση (63%), έναντι 23% των ανδρών, ενώ μεγάλες διαφορές καταγράφονται και στην Αυστρία και στη Γερμανία. Αντίθετα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία εμφανίζουν ισορροπημένα ποσοστά ή ελαφρά υπεροχή των ανδρών.

Η εικόνα που προκύπτει για την Ελλάδα είναι χαρακτηριστική: η μερική απασχόληση αποτελεί όχι μόνο εργαλείο για την κάλυψη εποχικών αναγκών, αλλά και αναγκαστική επιλογή για μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού, με σημαντικές συνέπειες στην οικονομική ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Η εξάρτηση του τουρισμού και της εστίασης από μειωμένου ωραρίου προσωπικό δημιουργεί πιέσεις και στην ίδια την αγορά εργασίας, καθώς η κινητικότητα και η σταθερότητα του εργατικού δυναμικού παραμένουν περιορισμένες.

Συνολικά, τα στοιχεία καταδεικνύουν μια ευάλωτη ελληνική αγορά εργασίας, όπου η αύξηση της μερικής απασχόλησης, οι υπερωρίες και οι μετατροπές συμβάσεων υπογραμμίζουν τη δυσκολία διατήρησης σταθερών και πλήρως προστατευμένων θέσεων εργασίας, ακόμη και σε μια περίοδο έντονης οικονομικής δραστηριότητας όπως το καλοκαίρι.