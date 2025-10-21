Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ είναι ο παίκτης που έχει βγάλει τα περισσότερα χρήματα από το ΝΒΑ σε όλη την Euroleague.

Το «Basket News» παρουσίασε τους NBAers που αγωνίζονται στην Euroleague, με τον Φουρνιέ να ξεχωρίζει ως ο πιο ακριβοπληρωμένος όλων, έχοντας αποκομίσει 145,4 εκατομμύρια δολάρια στην καριέρα του στο NBA.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ντάβις Μπερτάνς με 84,7 εκατ. δολάρια, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Ντουμπάι, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Ρισόν Χολμς του Παναθηναϊκού με 61,2 εκατ. δολάρια.

Ο Φουρνιέ και το top-20:

1. Εβάν Φουρνιέ | 145,4 εκατ. δολάρια

2. Ντάβις Μπερτάνς | 84,7 εκατ. δολάρια

3. Ρισόν Χολμς | 61,2 εκατ. δολάρια

4. Τζαμπάρι Πάρκερ | 56,4 εκατ. δολάρια

5. Τόμας Σατοράνσκι | 45,0 εκατ. δολάρια

6. Τρέι Λάιλς | 42,2 εκατ. δολάρια

7. Νίκολα Μίροτιτς | 41,6 εκατ. δολάρια

8. Ντεβόντε Γκράχαμ | 41,5 εκατ. δολάρια

9. Ντάνιελ Τάις | 40,8 εκατ. δολάρια

10. Τζέντι Όσμαν | 39,3 εκατ. δολάρια

11. Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ | 35,6 εκατ. δολάρια

12. Κεμ Μπιρτς | 28,1 εκατ. δολάρια

13. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | 24,9 εκατ. δολάρια

14. Φρανκ Νιλικίνα | 24,7 εκατ. δολάρια

15. Λόνι Γουόκερ | 21,9 εκατ. δολάρια

16. Μάριο Χεζόνια | 21,8 εκατ. δολάρια

17. Βασίλιε Μίτσιτς | 16,1 εκατ. δολάρια

18. Τσούμα Οκέκε | 15,5 εκατ. δολάρια

19. Σέικ Μίλτον | 15,3 εκατ. δολάρια

20. Αλεξέι Ποκουσέφσκι | 14,9 εκατ. δολάρια