Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ είναι ο παίκτης που έχει βγάλει τα περισσότερα χρήματα από το ΝΒΑ σε όλη την Euroleague.
Το «Basket News» παρουσίασε τους NBAers που αγωνίζονται στην Euroleague, με τον Φουρνιέ να ξεχωρίζει ως ο πιο ακριβοπληρωμένος όλων, έχοντας αποκομίσει 145,4 εκατομμύρια δολάρια στην καριέρα του στο NBA.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ντάβις Μπερτάνς με 84,7 εκατ. δολάρια, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Ντουμπάι, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Ρισόν Χολμς του Παναθηναϊκού με 61,2 εκατ. δολάρια.
Ο Φουρνιέ και το top-20:
1. Εβάν Φουρνιέ | 145,4 εκατ. δολάρια
2. Ντάβις Μπερτάνς | 84,7 εκατ. δολάρια
3. Ρισόν Χολμς | 61,2 εκατ. δολάρια
4. Τζαμπάρι Πάρκερ | 56,4 εκατ. δολάρια
5. Τόμας Σατοράνσκι | 45,0 εκατ. δολάρια
6. Τρέι Λάιλς | 42,2 εκατ. δολάρια
7. Νίκολα Μίροτιτς | 41,6 εκατ. δολάρια
8. Ντεβόντε Γκράχαμ | 41,5 εκατ. δολάρια
9. Ντάνιελ Τάις | 40,8 εκατ. δολάρια
10. Τζέντι Όσμαν | 39,3 εκατ. δολάρια
11. Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ | 35,6 εκατ. δολάρια
12. Κεμ Μπιρτς | 28,1 εκατ. δολάρια
13. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | 24,9 εκατ. δολάρια
14. Φρανκ Νιλικίνα | 24,7 εκατ. δολάρια
15. Λόνι Γουόκερ | 21,9 εκατ. δολάρια
16. Μάριο Χεζόνια | 21,8 εκατ. δολάρια
17. Βασίλιε Μίτσιτς | 16,1 εκατ. δολάρια
18. Τσούμα Οκέκε | 15,5 εκατ. δολάρια
19. Σέικ Μίλτον | 15,3 εκατ. δολάρια
20. Αλεξέι Ποκουσέφσκι | 14,9 εκατ. δολάρια