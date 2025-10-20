Η Marc πραγματοποίησε μεγάλη δημοσκόπηση για τον ΑΝΤ1 και μεταξύ άλλων έθεσε ερώτημα για το ποιον οι ερωτώμενοι θεωρούν καλύτερο πρωθυπουργό ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.

Προτίμηση για πρωθυπουργό ανάμεσα στους τρεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης 33,9%

Αλέξης Τσίπρας 24,3%

Νίκος Ανδρουλάκης 11,3%

Οι πολίτες απάντησαν και στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροδεξιάς:

Κυριάκος Μητσοτάκης 38,8%

Αντώνης Σαμαράς 13,1%

Κυριάκος Βελόπουλος 12,7%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 7,1%

Δημήτρης Νατσιός 2,6%

Βασίλης Στίγκας 1,2%

Οι πολίτες απάντησαν και στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροαριστεράς:

Αλέξης Τσίπρας 24%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 12,8%

Νίκος Ανδρουλάκης 12,6%

Σωκράτης Φάμελλος 6,6%

Γιάνης Βαρουφάκης 6,2%

Στέφανος Κασσελάκης 4%

Αλέξης Χαρίτσης 2%

Εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία 30,5%

ΠΑΣΟΚ 14%

Πλεύση Ελευθερίας 10,8%

Ελληνική Λύση 9,5%

ΚΚΕ 8,4%

Σύριζα 7%

Φωνή Λογικής 3,8%

ΜΕΡΑ 25 3,2%

Κίνημα Δημηκρατίας 2,6%

Νίκη 2,5%

Σπαρτιάτες 1,7%

Νέα Αριστερά 1%

Οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά γενικών ερωτήσεων:

Που πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση:

Καταπολέμηση ακρίβειας 67,7

Υγεία και περίθαλψη 42,6

Παιδεία 29,7

Μεταναστευτικό 22,6

Σκάνδαλα 20,3

Τι προκαλεί μεγαλύτερο κόστος στην κυβέρνηση:

Ακρίβεια 37,7

Τέμπη 31,1

ΟΠΕΚΕΠΕ 13

Καθημερινότητα 9,4

Γάμος ομόφυλων 2,6

Αξιολόγηση κυβέρνησης:

Θετικά 14,7

Μάλλον θετικά 21,1

Μάλλον αρνητικά 17,1

Αρνητικά 46,5

Αξιολόγηση ΠΑΣΟΚ:

Θετικά 7,1

Μάλλον θετικά 16

Μάλλον αρνητικά 31,5

Αρνητικά 43,3