Στις 1,7 ποσοστιαίες μονάδες προσδιορίζει η Marc το άμεσο κέρδος της Ν.Δ. από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, βάσει δύο διαδοχικών δημοσκοπήσεων που διενήργησε για την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» πριν και μετά τη ΔΕΘ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας που κυκλοφορεί αύριο Κυριακή, 14/9, σε μέτρηση της Marc που είχε γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου, η πρόθεση ψήφου για τη Ν.Δ. είχε καταγραφεί στο 25,3%, ενώ στη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, πέντε ημέρες μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, η πρόθεση ψήφου ανέβηκε στο 27%.

Έτσι, κατά τη Marc, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου με 31% εξασφαλίζει προβάδισμα 17,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ το οποίο μένει στο 13,5%.