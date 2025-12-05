Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται να συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, που έχουν πλήξει κυρίως τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, όπως ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, τα φαινόμενα της κακοκαιρίας BYRON φαίνεται σταδιακά να εξασθενούν, καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων έχει επικαιροποιηθεί σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, με την προηγούμενη κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ να υποβαθμίζεται πλέον σε πορτοκαλί επίπεδο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία, οι καταιγίδες ενδέχεται τοπικά να είναι ιδιαίτερα ισχυρές, συνοδευόμενες από χαλάζι και κατά διαστήματα ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα , το Σάββατο (06-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής), μέχρι τις πρωινές ώρες β. στην ανατολική Μακεδονία (κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα), μέχρι τις πρωινές ώρες γ. στη Θεσσαλία, μέχρι τις πρωινές ώρες δ. στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Η κακοκαιρία BYRON που έπληξε σχεδόν όλη την Ελλάδα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών στην Αττική, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Αναφορικά με την Αττική, αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους του λεκανοπεδίου, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλα τα σημεία εκτός από δύο.

Ειδικότερα, τα μοναδικά σημεία που παραμένουν κλειστά είναι στη Νέα Πέραμο η οδός Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, και η Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.

Από προχθές, Πέμπτη 4/12 έως και χθες το πρωί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Αττική προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δυτική Αττική, (Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα), όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Για το λόγο αυτό σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο δημαρχείο Μεγαρέων με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου για τον συντονισμό και την καταγραφή των ζημιών στις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, επιχειρησιακά κλιμάκια αναμένεται να αναπτυχθούν από σήμερα στη Δυτική Αττική και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Στόχος της σύσκεψης, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των πληγέντων από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας «BYRON».

Πηγή: ΑΠΕ