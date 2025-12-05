

Η δολοφονία της 75χρονης Στέλλας Στάθη στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου συνεχίζει να συγκλονίζει καθώς η δράστης φέρεται να είναι η 46χρονη νύφη της.

Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή στο δωμάτιό της με πολλαπλά τραύματα σε θώρακα και λαιμό, σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι από μπουκάλι και βαθιές τομές στα χέρια, ένδειξη ότι πάλεψε για να σωθεί. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Η κατηγορούμενη, συνοδεία αστυνομικών, οδηγήθηκε στον ανακριτή, όπου παρέμεινε πάνω από τέσσερις ώρες, καταλήγοντας σε προφυλάκιση. Στη διαδικασία εμφανίστηκαν αντιφάσεις και κενά μνήμης, ενώ επιχειρεί να περιορίσει την ευθύνη της, επικαλούμενη επιλεκτική μνήμη.

Στο ανακριτικό πλαίσιο η νύφη δήλωσε:

Ανακριτής: Στην ομολογία σου στις Αρχές έχεις περιγράψει με λεπτομέρειες τι έχει γίνει, τώρα γιατί λες ότι δεν θυμάσαι;

Κατηγορούμενη: Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν το επαναλάμβανα.

Ανακριτής: Μήπως καλύπτεις κάποιον;

Κατηγορούμενη: Δεν καλύπτω κανέναν, αφήστε τα παιδιά απ’ έξω. Τα αγαπάω, σαν μάνα τους. Μόνη μου πρέπει να το έκανα.

Οι συνήγοροί της ζητούν ψυχιατρική εξέταση και έρευνα για τα βιντεοληπτικά δεδομένα, ώστε να ταυτοποιηθούν οι φωνές και η πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας.

Στο οικογενειακό περιβάλλον, τα μέλη θυμούνται εντάσεις μεταξύ πεθεράς και νύφης. Η εγγονή του θύματος περιέγραψε ότι υπήρχαν διαφωνίες λόγω οικονομικών και προσωπικών ζητημάτων, όπως προβλήματα με τον τζόγο της νύφης. Επίσης, περιστατικά διαρρήξεων στο παρελθόν είχαν οδηγήσει την ηλικιωμένη να υποψιάζεται τη νύφη της για κλοπές χρημάτων και κοσμημάτων.

Σύμφωνα με τον εγγονό της Στέλλας Στάθη, η καθ’ ομολογία δολοφόνος εμφανίστηκε πρώτη στον τόπο του εγκλήματος, χωρίς να φαίνεται η σοκαριστική της στάση στον υπόλοιπο κόσμο. Ο ίδιος περιέγραψε τη σκηνή:

«Όταν φτάσαμε στο σπίτι της γιαγιάς εγώ και ο αδερφός μου μπήκαμε γρήγορα μέσα. Είδα τη θεία μου να βρίσκεται σε πανικό. Περπατούσε πάνω κάτω και φώναζε. Η Ρ… που βρισκόταν εκεί ήταν το άκρως αντίθετο. Είχε παγώσει. Μπήκαμε μαζί με τον αδερφό μου στο δωμάτιο της γιαγιάς, το οποίο ήταν χάλια. Είδα την γιαγιά μου πεσμένη δίπλα από το κρεβάτι μέσα στα αίματα και όλα της τα πράγματα ήταν πεταμένα στο πάτωμα».

Σήμερα, η κατηγορούμενη παραμένει στη φυλακή και οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει την οικογένεια και αφήνει πίσω έντονη θλίψη για τα τελευταία λεπτά της ζωής της Στέλλας Στάθη.

Σοκάρουν τα ηχητικά ντοκουμέντα

Τα ηχητικά ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές της 75χρονης στη Σαλαμίνα, την ώρα που δεχόταν επίθεση από τη νύφη της, προκαλούν έντονη αναστάτωση.

Το βράδυ της εισόδου στο σπίτι, ο ήχος από το σπασμένο τζάμι ταράζει το σκυλάκι της ηλικιωμένης, με την ίδια να προσπαθεί να το κατευνάσει λέγοντάς του: «Ήσυχα Έρις…». Λίγο αργότερα, και ενώ καταλαβαίνει ότι κάποιος βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο, η ανησυχία της γίνεται τρόμος: «Α καλέ, τι θέλεις εδώ; Φύγε από εδώ σε παρακαλώ πολύ!», φωνάζει, πιστεύοντας ότι αντιμετωπίζει ληστή.

Σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη βία, η 75χρονη δείχνει πού βρίσκονται χρήματα και αντικείμενα αξίας, παρακαλώντας να μην της κάνει κακό: «Παρακαλώ πάρα πολύ… Πάρε το πουγκί. Γιατί δεν το παίρνεις; Αμαρτία δεν είναι; Μη με χτυπάς!».

Αγνοώντας ότι η επίθεση προέρχεται από τη νύφη της, συνεχίζει να εκλιπαρεί: «Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε… Άσε με, σε παρακαλώ…».

Οι παρακλήσεις της σβήνουν μέσα στη σωματική κακοποίηση που ακολουθεί. Τα τελευταία λόγια που ακούγονται στην ηχογράφηση είναι η προσευχή της, μια ύστατη προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή: «Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου…».

Νέο ηχητικό

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από την ώρα του μαρτυρίου στη Σαλαμίνα, που παρουσίασε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» το βράδυ της Παρασκεύς, φωτίζει τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τη νύφη της.

Οι κραυγές της 75χρονης μητέρας και γιαγιάς προκαλούν σοκ. Πανικόβλητη και χωρίς να γνωρίζει ποιος βρίσκεται απέναντί της, προσπαθεί να σωθεί μέσα στη νύχτα.

Με τραγική ειρωνεία, αποκαλεί «παιδί μου» τον εισβολέα: «Σε παρακαλώ ρε παιδί μου… Γιατί δεν φεύγεις; Αμαρτία δεν είναι ρε παιδί μου; Γιατί με χτυπάς; Βοήθησέ με Παναγία μου… Σε παρακαλώ, παρ’ τα και φύγε σου λέω!»

Ακολουθούν τα πιο σκληρά δευτερόλεπτα της επίθεσης. Η γυναίκα ακούγεται να παλεύει να ανασάνει και να ζητά έλεος, ενώ δέχεται συνεχόμενα χτυπήματα: «Σταμάτα ρε παιδί μου… σταμάτα… Γιατί με χτυπάς; Γιατί; Γιατί; Θες να με σκοτώσεις; Να με σκοτώσεις θες, πες μου… Φτάνει γ@@@ο… Φτάνει! Φτάνει! Βοήθεια…»

Οι απεγνωσμένες εκκλήσεις της λίγα λεπτά πριν αφήσει την τελευταία της πνοή αποτυπώνουν όλη τη φρίκη και την προδοσία που βίωσε μέσα στο ίδιο της το σπίτι, από άνθρωπο που είχε εμπιστευτεί. Τη νύφη της.