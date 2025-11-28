Το φως της δημοσιότητας είδαν σκληρά ηχητικά ντοκουμέντα, όπου ακούγεται η 75χρονη στη Σαλαμίνα να ικετεύει για τη ζωή της, ενώ ακούγονται και τα βάναυσα χτυπήματα που δέχεται.

Τα ηχητικά δημοσιεύτηκαν από την εκπομπή Live News και προέρχονται από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού. Οι κάμερες δεν κατέγραψαν εικόνα, γιατί ήταν γυρισμένες σε άλλη γωνία, αλλά κατέγραψαν τον ήχο.

Το ρολόι δείχνει 03:18 το πρωί. Ακούγεται με σφυρί να σπάνε τα τζάμια και η νύφη της 75χρονης να μπαίνει μέσα. Τότε, το σκυλάκι της ηλικιωμένης γαυγίζει και ακούγεται η 46χρονη να του μιλάει, ώστε να το ηρεμήσει.

Στη συνέχεια ακούγεται η 75χρονη που δεν έχει συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, τα χτυπήματα που δέχεται και τέλος οι ικεσίες της, ώστε να μη τη σκοτώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, στο ηχητικό διάρκειας 37 λεπτών που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, η 75χρονη ακούγεται να προσφωνεί πολλές φορές τη δράστιδα ως “αγόρι μου”, κάτι που επιβεβαιώνει πως το θύμα ποτέ δεν αντιλήφθηκε πως μπροστά του είχε μία γυναίκα και μάλιστα τη νύφη της.

Τα σκληρά ηχητικά

-Κατηγορούμενη: Πού είναι τα λεφτά; Πες πού είναι;

-75χρονη: Τι θέλεις αγόρι μου; Να με σκοτώσεις; (ακούγεται χτύπημα)

Παίρνει ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκε στο δωμάτιο και τη χτυπά στο κεφάλι. Η 75χρονη εκλιπαρεί για τη ζωή της.

-75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σε παρακαλώ, εκεί τα έχω, πήγαινε.

Ακούγεται ένα ακόμη σφοδρό χτύπημα και η ηλικιωμένη που σφαδάζει από τον πόνο. Κι ύστερα, η παράκλησή της.

-75χρονη: Αμαρτία είναι, σε παρακαλώ… (ακούγεται χτύπημα)

Μοιάζει αποφασισμένη να πάρει αυτό που θέλει αλλά ακόμα κι όταν το θύμα τής δείχνει πού θα βρει τα λεφτά, εκείνη συνεχίζει να τη βασανίζει.

-75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, παρ’ την και φύγε.

Της δείχνει το σημείο που κρύβει τα χρήματα, πιθανότατα στο βοηθητικό τραπεζάκι. Όμως η 46χρονη αντί να τα πάρει και να φύγει, πάει στην κουζίνα και, όπως τουλάχιστον αρχικά έχει ομολογήσει, παίρνει ένα μαχαίρι και αρχίζει να την καρφώνει.

-75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σταμάτα ρε παιδί μου! Σταμάτα! (ακούγεται χτύπημα)

Η γυναίκα ρωτούσε επίμονα ένα γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει το μίσος, το μένος και τον σκοπό του ανθρώπου που είχε απέναντί της αφού του είχε δώσει αυτό που ζητούσε.

-75χρονη: Αφού στα έδωσα, φύγε! Να με σκοτώσεις θες; Πες μου! (ακούγεται χτύπημα) Γιατί; Γιατί; Γιατί; Φτάνει! Βοήθεια!