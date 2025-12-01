Σε μια δήλωση-«φωτιά» προχώρησε γνωστή δικηγόρος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου για την 46χρονη η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της πεθεράς της.

Θυμίζεται ότι η 46χρονη αρχικά είχε ομολογήσει ότι δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα, ωστόσο πλέον υποστηρίζει ότι δεν θυμάται όσα συνέβησαν και αρνείται τις κατηγορίες.

Η δικηγόρος Βάσω Πανταζή προχώρησε σε μια καταγγελτική ανάρτηση στο Facebook στην οποία αναφέρεται στη συμπεριφορά της 46χρονης η οποία «επί δύο χρόνια ανέβαζε βίντεο με δημόσιες τοποθετήσεις μου για εκκρεμείς υποθέσεις που χειριζόμουν (12χρονη στον Κολωνό, Ρούλα Πισπιρίγκου κοκ) και με έβριζε δημόσια σκαιότατα. Είχε φτάσει σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να απειλεί εμένα, τα παιδιά μου και την οικογένειά μου και να ρίχνει κατάρες».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε η ίδια: «Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Χρόνια τώρα βλέπω την ωμή διαδικτυακή βία να εξαπλώνεται σαν μύκητας. Οι “ψόφος”, “καρκίνος” και άλλα ανθρωποειδή που ενδύονται συνήθως τον μανδύα του ηθικού και αλάνθαστου ανθρώπου στο διαδίκτυο, είναι ακραία αντικοινωνικές και επικίνδυνες προσωπικότητες που κρύβουν με αυτόν τον τρόπο, το τέρας που ζει μέσα τους».

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Η καθ ομολογίαν δολοφόνος της πεθεράς της στη Σαλαμίνα, επί 2 χρόνια, ανέβαζε βίντεο με δημόσιες τοποθετήσεις μου για εκκρεμείς υποθέσεις που χειριζόμουν (12χρονη στον Κολωνό, Ρούλα Πισπιρίσκου κοκ) και με έβριζε δημόσια σκαιότατα. Είχε φτάσει σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να απειλεί εμένα, τα παιδιά μου και την οικογένειά μου και να ρίχνει κατάρες.

Με ενημέρωσαν γι αυτό δημοσιογράφοι και διαδικτυακοί φίλοι που από περιέργεια είδαν τα προφίλ της, μετά το έγκλημα.

Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Χρόνια τώρα βλέπω την ωμή διαδικτυακή βία να εξαπλώνεται σαν μύκητας. Οι “ψόφος”, “καρκίνος” και άλλα ανθρωποειδή που ενδύονται συνήθως τον μανδύα του ηθικού και αλάνθαστου ανθρώπου στο διαδίκτυο, είναι ακραία αντικοινωνικές και επικίνδυνες προσωπικότητες που κρύβουν με αυτό τον τρόπο, το τέρας που ζει μέσα τους. Αυτό ανέφερα και στη δημόσια τοποθέτησή μου στην εκπομπή Action Σαββατοκύριακο που φιλοξενήθηκα χθες.

Συνεχίζουμε…».