Ένας Ρουμάνος οδηγός εκτόξευσε το Mercedes του στον αέρα, περνώντας πάνω από σταματημένα οχήματα, και παρ’ όλα αυτά κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμμια, χωρίς τραύματα που να απειλούν τη ζωή του.

Εντυπωσιακό υλικό από κάμερα ασφαλείας, καταγεγραμμένο στις 3 Δεκεμβρίου, αποτυπώνει το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να εισέρχεται σε κυκλικό κόμβο, να χτυπά στο κράσπεδο και να απογειώνεται πάνω από την κυκλοφορία, πριν καταλήξει με σφοδρότητα σε μεταλλικό στύλο, λίγα μέτρα από πρατήριο καυσίμων στην Οραντέα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός υπέστη επεισόδιο σχετικό με τον διαβήτη ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να εισέλθει στη διασταύρωση με υπερβολική ταχύτητα.

Στο βίντεο, το Mercedes χάνεται για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο, προτού ακουστεί ο εκκωφαντικός θόρυβος της σύγκρουσης με τον στύλο σε χορταριασμένη περιοχή. Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν το δυνατό χτύπημα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από τα παραμορφωμένα μέρη του οχήματος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε λιποθυμήσει λόγω επικίνδυνα χαμηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι το Mercedes μπήκε στον κυκλικό κόμβο από λάθος κατεύθυνση, προσέκρουσε στη νησίδα με μεγάλη δύναμη και εκτοξεύτηκε ψηλά. Το όχημα πέρασε δίπλα από λεωφορείο και «πέταξε» πάνω από δύο αυτοκίνητα που περίμεναν να εξέλθουν από τον κόμβο, πριν συντριβεί λίγα μέτρα από το πρατήριο καυσίμων, αποφεύγοντας για λίγο μια πιθανή έκρηξη.

Οι αρχές έχουν ήδη αναστείλει την άδεια οδήγησης του άνδρα για 90 ημέρες και του επέβαλαν πρόστιμο 1.600 λέι (314 ευρώ). Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού συνεχίζεται.