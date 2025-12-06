Η κυβέρνηση της Κολομβίας και η μεγαλύτερη ένοπλη εγκληματική οργάνωση της χώρας, το Κλαν δελ Γκόλφο, υπέγραψαν την Παρασκευή στο Κατάρ μια συμφωνία, δεσμευόμενοι να συνεχίσουν τις συνομιλίες με στόχο τον αφοπλισμό των πρώην παραστρατιωτικών.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε χάρη στις διαπραγματεύσεις που έγιναν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Ισπανίας. Αποτελεί «ένα βήμα προς τον αφοπλισμό (…) και κατόπιν προς την οικοδόμηση της ειρήνης» είπε ο διαπραγματευτής του Κατάρ, Μοχάμεντ Αλ Χουλάιφι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ακόμη υπάρχουν «πολλά εμπόδια και προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν». Διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες των μεσολαβητών «για να βοηθήσουν τις δύο πλευρές να λάβουν πρόσθετα μέτρα».

Το Κλαν δελ Γκόλφο σχηματίστηκε από τα απομεινάρια των ακροδεξιών παραστρατιωτικών οργανώσεων που διέκοψαν τη δράση τους στις αρχές του 2000. Σήμερα αριθμεί 7.500 μέλη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Κολομβίας και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κοκαΐνης στον κόσμο. Η οργάνωση είναι γνωστή για τους εκβιασμούς και την παράνομη εξόρυξη που κάνει και συνιστά μια από τις κυριότερες προκλήσεις για την κυβέρνηση, όσον αφορά την ασφάλεια.

«Η Κολομβία επιλέγει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων και ευχαριστεί όλες τις χώρες που μας συντροφεύουν» είπε η εκπρόσωπος της Μπογοτά, Αγκουέδα Γκόμες. Ένας εκπρόσωπος του Κλαν δελ Γκόλφο, ο Λουίς Αρμάντο Πέρες Καστανέντα, είπε ότι «η διαδικασία καταδεικνύει τη δέσμευση της κοινής διοίκησης υπέρ της ειρήνης».

Η συμφωνία επικεντρώνεται σε δύο άξονες: ο ένας αφορά την παραγωγή ναρκωτικών και τη στρατολόγηση εφήβων από τη συμμορία και ο δεύτερος της επανένταξη των παιδιών-στρατιωτών στην κοινωνία. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, συμφωνήθηκε επίσης οι ένοπλοι μαχητές της οργάνωσης να συγκεντρωθούν σταδιακά σε τρεις προκαθορισμένες περιοχές, αρχής γενομένης από την 1η Μαρτίου, στην επαρχία Τσόκο του Ειρηνικού και στη γειτονική Κόρντομπα. Οι εντολές σύλληψης των μαχητών, όπως και τα αιτήματά έκδοσής τους σε άλλες χώρες, θα ανασταλούν κατά τη διαδικασία αυτή.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο προσπαθεί από το 2022, όταν ανέλαβε την εξουσία, να διαπραγματευτεί τον αφοπλισμό διαφόρων οργανώσεων στη χώρα. Η συγκέντρωση ένοπλων μαχητών σε συγκεκριμένες περιοχές είναι κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, αν και οι επικριτές του μέτρου λένε ότι κάποιες φορές επιτρέπει στις οργανώσεις να οργανωθούν καλύτερα.

Το Κλαν δελ Γκόλφο επιμένει να «πρέπει να θεωρηθεί» πολιτική οργάνωση και όχι εγκληματικό καρτέλ και ζητά, για τον λόγο αυτό, να έχει την ίδια νομική αντιμετώπιση που επιφυλάχθηκε και στους αντάρτες της Κολομβίας, όπως εκείνους των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων (FARC) ή του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN), που υπέγραψαν ειρηνευτικές συμφωνίες το 2016.