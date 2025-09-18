Για τα μέτρα 1,7 δισ. που εξήγγειλε η κυβέρνηση για φέτος μίλησε η βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, στο Newsbeast και τον δημοσιογράφο Σάββα Γουλόπουλο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, εξηγώντας πως «είναι μέτρα τα οποία έρχονται σε μία περίοδο μεγάλου δημοσκοπικού άγχους για την κυβέρνηση. Ένα άγχος που έχει ξεκινήσει από την άνοιξη».

«Δεν θυμάμαι ποτέ να ξεκινάει από τον Απρίλιο η συζήτηση στα δημοσιογραφικά γραφεία για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει τον πληθωρισμό εργαλείο οικονομικής πολιτικής», είπε η κ. Αποστολάκη, συμπληρώνοντας: «Αυτά που κατήγγειλε επί Τσίπρα το 15-19, όταν ο πρωθυπουργός μιλούσε για αναξιοπρέπεια, για επιδόματα αναξιοπρέπειας και επιδόματα πείνας έρχεται και τα εφαρμόζει. Είναι ο καλύτερος συνεχιστής της πολιτικής Τσίπρα».

Στο στεγαστικό αναφέρθηκε ακόμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλοντας την εκτόξευση των τιμών των ακινήτων μετά από τα προγράμματα «Σπίτι μου ένα» και «Σπίτι μου δύο», λόγω της παλαιότητας και του αριθμού των σπιτιών.

«Το προτεινόμενο θα ήταν να κάνεις προγράμματα κοινωνικής στέγασης χρησιμοποιώντας σοβαρά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης», είπε η βουλευτής σημειώνοντας πως «η λύση δεν μπορεί να είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή να χαρίσεις όλα τα κτίρια της γενικής κυβέρνησης, δημόσιο πλούτο, σε εργολάβους προκειμένου αυτοί να ανταποδώσουν πίσω ένα ελάχιστο 30%».

Η κ. Αποστολάκη διέψευσε επίσης τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη πως έχει μειώσει τον ΦΠΑ στα περισσότερα προϊόντα από όλη την ΕΕ, λέγοντας πως είναι ακόμα από τα υψηλότερα σε ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης σε όλη την Ευρώπη.

«Γνωρίζοντας ποια είναι η κατεύθυνση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την πληθωριστική κρίση, ξέρετε έμεινα άναυδη ακούγοντας τον πρωθυπουργό να λέει ότι δεν έχει υπόψη του την οδηγία αυτή, μια οδηγία την οποία θα όφειλε να έχει υπόψη του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε μεταξύ άλλων πως «δεν πρόκειται για μια εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ ή της αντιπολίτευσης. Είναι μια εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και βάσει αυτής της εκτίμησης εδώ έχουμε μία εγκληματική οργάνωση με δομή, ιεραρχία και λειτουργία».

«Μία εγκληματική οργάνωση… όπου εμπλέκονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», συμπλήρωσε η κ. Αποστολάκη, ενώ τόνισε πως η στόχευση της κυβέρνησης είναι και πάλι η συγκάλυψη.