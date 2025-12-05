Έντονη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση του 54χρονου τεχνίτη Σάντρο Μουνιάι, ο οποίος στις 5 Ιανουαρίου 2023, κοντά στο Αρέτσο της κεντρικής Ιταλίας, πυροβόλησε και σκότωσε τον γείτονά του, τη στιγμή που εκείνος επιχειρούσε να κατεδαφίσει το σπίτι του με εκσκαφέα.

Uccise il vicino che gli demoliva casa con una #ruspa. Assolto per legittima difesa Sandro #Mugnai, 56enne artigiano aretino che sparò con il fucile da caccia nel gennaio del 2023.#Tg1 Alfredo Ranavolo pic.twitter.com/CMMJZvknel — Tg1 (@Tg1Rai) December 5, 2025

Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του Μουνιάι έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων. Ο γείτονας, ο οποίος ονομαζόταν Γκεζίμ Ντόντολι, αρχικά κατέστρεψε μέρος των αυτοκινήτων που βρίσκονταν σε διπλανή πλατεία και στη συνέχεια έφτασε μέχρι το σπίτι του τεχνίτη, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου. Ο 54χρονος πήρε το κυνηγετικό του όπλο, βγήκε από το σπίτι και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του εκσκαφέα δολοφονώντας τον Ντόντολι.



Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αντίδραση του δράστη ήταν «βιαστική και υπερβολική» διότι, παρά την ακραία κατάσταση, «θα μπορούσε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη».



Το εφετείο του Αρέτσο, όμως, αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για νόμιμη άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη -με τον τρόπο αυτό- τα κύρια σημεία της υπερασπιστικής γραμμής των συνηγόρων του Σάντρο Μουνιάι. Οι δικηγόροι του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόμο που ένιωσε η οικογένεια του μεσήλικα τεχνίτη, στον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε και στο ότι όλα διαδραματίστηκαν σε ώρα κατά την οποία όλη η περιοχή δεν ήταν επαρκώς φωτισμένη.

Πηγή: ΑΠΕ