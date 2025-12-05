Ο Παναθηναϊκός υπέστη τη δεύτερη εντός έδρας ήττα του στη φετινή EuroLeague, γνωρίζοντας την ήττα με 89-79 από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ για την 14η αγωνιστική της διοργάνωσης. Το σερί τεσσάρων συνεχόμενων νικών των «πρασίνων» διακόπηκε, με την ομάδα να πέφτει στην κατάταξη με ρεκόρ 9-5, ισοβαθμώντας με τις «Νυχτερίδες» που έφτασαν στο ίδιο ρεκόρ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Έργκιν Αταμάν, φάνηκε απογοητευμένος και περιορισμένος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.

Στο flash interview περιέγραψε συνοπτικά την κακή εμφάνιση της ομάδας: «Επιθετικά ήμασταν χάλια. Είχαμε κακές επιλογές αλλά και αμυντικά δεν τα καταφέραμε. Κάναμε πολλά λάθη και δεν αξίζαμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στην Βαλένθια».