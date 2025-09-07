Αν απομονώσει κανείς συγκεκριμένες φράσεις από την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ειδικά το πολιτικό – μεταρρυθμιστικό της σκέλος, θα διαπιστώσει ότι τα μηνύματα είναι αρκετά, αλλά και ότι κάποιες από τις κινήσεις στις οποίες προχώρησε αποτελούν συνέχεια της πολιτικής που ασκεί και όσων πρεσβεύει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται για παροχές, αλλά για το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής που ασκεί την τελευταία εξαετία με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες και προσήλωση στην ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και από τα παραπάνω προκύπτει μέρισμα, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες.

Το σύνθημα από εδώ και πέρα είναι: «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!» και μέσα από αυτό ξεδίπλωσε μια επαναστατική φορολογική μεταρρύθμιση, μέσα από την οποία θα ανακουφιστούν απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η μέση ελληνική οικογένεια, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Άλλωστε, από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε το τιμόνι της ΝΔ δεν έκρυψε ποτέ ότι πιστεύει στη μείωση των φόρων ως εργαλείου ανάπτυξης και ενίσχυσης των εισοδημάτων.

Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι η αέναη μάχη με την ακρίβεια έχει πολλά κεφάλαια ακόμα, ωστόσο με τη χώρα να καταγράφει αναπτυξιακή τροχιά και με την πάταξη της φοροδιαφυγής να γεμίζει τα ταμεία του κράτους, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν θα είναι τα τελευταία. Και πως εκτός από οικονομικό έχουν και εθνικό χαρακτήρα, καθώς ενισχύουν εκείνους που έχουν, αλλά και δίνουν κίνητρα σε όσους θέλουν να αποκτήσουν παιδιά αλλά είχαν δεύτερες σκέψεις.

«Γι’ αυτό» και όπως σημείωσε «επειδή κουβαλάμε και δέκα χρόνια κρίσης στην πλάτη μας, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα.

Ποιες είναι όμως οι μεγάλες διαφορές με την παροχολογία των πολιτικών του αντιπάλων;

Α) Υποστηρίζει τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια.

Β) Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, διότι χωρίς αυτή κάθε εξαγγελία θα ήταν ένα πουκάμισο αδειανό ή ακόμα χειρότερα μια συνταγή για την επόμενη χρεοκοπία.

Το μείγμα και η λογική των μέτρων

Τα μέτρα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά για τις οικογένειες, ενώ δίνεται σημασία και στην περιφέρεια και την αποκέντρωση, στους νέους, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Και προέρχονται από υγιή πλεονάσματα, τα οποία επιστρέφουν ως μέρισμα στην κοινωνία οριζόντια.

Έφερε την αντιπολίτευση προ των ευθυνών της

Μια ρηξικέλευθη τομή στην παιδεία, όπως είναι η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, δεν είναι κάτι που μπορεί να προσπεράσει κανείς εύκολα. Εδώ, όπως εξηγούν από το Μαξίμου, η μεγάλη αυτή αλλαγή όταν θα συμβεί, δε θα μπορεί να υποστηριχθεί μόνο από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν και παραμένει καυτό θέμα στην πολιτική αντιπαράθεση, οδήγησε τον πρωθυπουργό να κάνει αναφορά σε αυτό, αλλά μέσα από τη διάσταση της νομιμότητας την οποία επίσης υποστηρίζει ένθερμα. Άλλωστε, η φράση «νομιμότητα παντού» είναι ένα από τα δόγματα της κυβερνητικής πολιτικής σε κάθε μορφή.

Στο ίδιο θέμα, ωστόσο, έκανε και την αυτοκριτική του, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση βρίσκει τη δύναμη να ξεπερνάει τα λάθη της.

Και επιπλέον άφησε αιχμές εναντίον όσων σκέφτονται να δημιουργήσουν κόμματα όπως οι Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς, αποκαλώντας τους «βαρίδια του παρελθόντος».