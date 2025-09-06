Οικονομικά μέτρα για το 2026 αλλά και μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» το βράδυ του Σαββάτου (6.9.25).

Συγκεκριμένα είπε:

«Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Προορισμός ωστόσο είναι το 2030 με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα».

Αυτό επεσήμανε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, τονίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις.



Οι 4 μεταρρυθμίσεις:



Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας.



Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες – θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες – δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών.



Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή.



Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα.