ΔΕΘ: Δείτε ζωντανά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο – «Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 για χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους»

Ξέρω πόσο δοκιμάζει η ακρίβεια το ελληνικό νοικοκυριό. Ξέρουμε πόσο σοβαρή είναι η δημογραφική απειλή. Γι αυτό και τον επόμενο χρόνο μειώνουμε τους βασικούς φορολογικούς συντελεστές, πλην του εισαγωγικού που είναι ήδη στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά δεν σταματάμε εδώ.

Αυτοί θα υποχωρούν περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό για να στηρίξουμε επιτέλους έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.

Για παράδειγμα ας δούμε την κλίμακα για έναν εργαζόμενο με μισθό από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Ο συντελεστής από 22% θα γίνει 18% αν υπάρχει ένα παιδί. Θα κατέβει στο 16% αν υπάρχουν δύο παιδιά, θα υποχωρήσει στο 9% για τους τρίτεκνους και θα μηδενίζεται σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Με άλλα λόγια, ένας εργαζόμενος των 20.000 ευρώ με 2 παιδιά θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ. Με 3 τέκνα θα εξοικονομεί 1.300 ευρώ,, με 4 παιδιά το όφελός του θα είναι 1.680 ευρώ. Αν έχει ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ και δεν έχει παιδιά, το όφελός του θα είναι 400 ευρώ. Με ένα παιδί το όφελός του θα είναι 800 ευρώ, με 2 παιδιά θα είναι 1.200 ευρώ, με 3 θα είναι 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά θα είναι 4.100 ευρώ.

Αν δουλεύουν και οι δύο εργαζόμενοι πολλαπλασιάστε αυτούς τους αριθμούς επί δύο. Για πολλούς συμπολίτες μας συνεπάγεται από μισό έως έναν μισθό τον χρόνο.