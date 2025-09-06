ΔΕΘ: Δείτε ζωντανά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο – «Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 για χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους»

Liveblog και ζωντανή μετάδοση της ομιλίας στο Βελλίδιο
Μειώνονται επιτέλους μεσοσταθμικά τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους
Ως προς τους συνταξιούχους, η προσωπική διαφορά το 2026 πέφτει στο μισό και στο 2027 καταργείται.
Τέλος η 4η πρωτοβουλία αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. μόλις πριν 3 μέρες εγκρίναμε την εθνική στρατηγική εξωστρέφειας. Είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για την απλούστευση αδειοδότησης με αιχμή πάντα τις επενδύσεις στο χώρο της βιομηχανίας. Παράλληλα εξελίσσεται η προκήρυξη της δράσης 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας ενώ η αναπτυξιακή τράπεζα παρέχει πλέον 780 εκατομμύρια για ευνοϊκά δάνεια προς μικρομεσαίους.
Προσθέστε και το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που θα ενεργοποιηθεί το 2026, αλλά και 50 εκατομμύρια που θα διατεθούν ειδικά στο Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων. Ξεκινούν και οι χρηματοδοτήσεις δύο νέων ευρωπαϊκών ταμείων, του Κοινωνικού Κλιματικού και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού.
Πρωτοβουλία τρίτη είναι ο διπλασιασμός της έκπτωσης στις δαπάνες επενδύσεων που θα γίνονται στην αγορά στους τομείς της άμυνας της κατασκευής οχημάτων. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 150 εκατομμύρια. Πρέπει να προωθήσουμε μεγάλες επενδύσεις στην Άμυνα και στην αμυντική βιομηχανία.
Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Εξαντλούμε τα σχετικά όρια που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Σήμερα μειωμένο ΦΠΑ έχουμε σε πέντε νησιά, και κυρίως σε εκείνα που είχαν το βάρος της φιλοξενίας των προσφύγων. Όμως τώρα το μέτρο επεκτείνεται σε δεκάδες άλλα που ανήκουν στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δωδεκάνησα, από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελλόριζο, με στόχο να τονωθούν αυτοί οι τόποι οικιστικά, οικονομικά και πληθυσμιακά.
Αναφορικά με την ελληνική περιφέρεια και όσους την κρατούν ζωντανή σήμερα: Όλους τους πληγώνει η εικόνα των χωριών που ερημώνουν και χάνεται η παραγωγική τους ικανότητα. Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται εντελώς στις πρώτες κατοικίες χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους.
ΕΝΦΙΑ μηδέν σε δύο χρόνια από τώρα για όποιον έχει κατοικία σε οποιοδήποτε χωριό οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο και για να παραμείνουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους αλλά και για να στηρίζουμε τη νέα τάση που διαμορφώνεται και με στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες, συμπολίτες μας που φεύγουν από τις πόλεις και επιλέγουν να πάνε και να ζήσουν στο ελληνικό χωριό.
Η ρύθμιση αφορά και στη φορολογική συμμόρφωση. Δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι μέσο δηλωθέν ενοίκιο είναι 255 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που δηλώνεται επισήμως στην εφορία. Συνεπώς αφού μειώνεται η φορολογία ενοικίου, σίγουρα οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Όταν αυτό συμβεί είμαι ανοιχτός να εξετάσω και περαιτέρω μειώσεις. Και όλα αυτά και με πολιτικές στήριξης, την απαγόρευση και του 2026 νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Αθήνας, την 3ετή απαλλαγή φόρου όταν νοικιάζεται ένα κλειστό σπίτι, το πρόγραμμα σπίτι μου 2, το Ανακαινίζω - Ενοικιάζω ενώ δρομολογούμε κι έναν τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων του δημοσίου.
Σε τρία στρατόπεδα θα χτιστούν 2.000 διαμερίσματα, το 25% θα στεγάσουν τα στελέχη των Ε.Δ. και το 75% θα δοθεί σε συμπολίτες που δεν έχουν κατοικία.
Παρεμβαίνουμε και στην αγορά ακινήτων για να διορθώσουμε μια στρέβλωση που αφορά την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων. Θεσπίζουμε έναν χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.
Αυτή η ρύθμιση αφορά τους 150.000 με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και κάτω των 24.000 ευρώ ετησίως.
Δεν σταματάμε εδώ όμως. Να σκεφτούμε και τους λίγο μεγαλύτερους, αυτούς που είναι στην κατηγορία 25-30, που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Για 5 ακόμα χρόνια θα φορολογούνται με το βασικό συντελεστή μειωμένο στο 9% αντί του 22% κάτι που σημαίνει για τους περισσότερους μείωση φόρου άνω του 50%.
Είναι μια απόφαση χωρίς προηγούμενο.
Ξέρω πόσο δοκιμάζει η ακρίβεια το ελληνικό νοικοκυριό. Ξέρουμε πόσο σοβαρή είναι η δημογραφική απειλή. Γι αυτό και τον επόμενο χρόνο μειώνουμε τους βασικούς φορολογικούς συντελεστές, πλην του εισαγωγικού που είναι ήδη στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά δεν σταματάμε εδώ.
Αυτοί θα υποχωρούν περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό για να στηρίξουμε επιτέλους έμπρακτα την ελληνική οικογένεια.
Για παράδειγμα ας δούμε την κλίμακα για έναν εργαζόμενο με μισθό από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Ο συντελεστής από 22% θα γίνει 18% αν υπάρχει ένα παιδί. Θα κατέβει στο 16% αν υπάρχουν δύο παιδιά, θα υποχωρήσει στο 9% για τους τρίτεκνους και θα μηδενίζεται σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά.
Με άλλα λόγια, ένας εργαζόμενος των 20.000 ευρώ με 2 παιδιά θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ. Με 3 τέκνα θα εξοικονομεί 1.300 ευρώ,, με 4 παιδιά το όφελός του θα είναι 1.680 ευρώ. Αν έχει ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ και δεν έχει παιδιά, το όφελός του θα είναι 400 ευρώ. Με ένα παιδί το όφελός του θα είναι 800 ευρώ, με 2 παιδιά θα είναι 1.200 ευρώ, με 3 θα είναι 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά θα είναι 4.100 ευρώ.
Αν δουλεύουν και οι δύο εργαζόμενοι πολλαπλασιάστε αυτούς τους αριθμούς επί δύο. Για πολλούς συμπολίτες μας συνεπάγεται από μισό έως έναν μισθό τον χρόνο.
Το ξέρουν οι επιχειρήσεις ότι δεν διστάσαμε να καταφύγουμε σε γενναία επιδόματα όταν οι έκτακτες καταστάσεις το επέβαλαν. Με αυτά κρατήσαμε όρθια την οικονομία τα δύσκολα χρόνια του Covid, της μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Όμως τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι και θα το κάνουμε με την τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης.
Θα ανακοινώσω σε λίγο ένα πλαίσιο στήριξης που θα είναι απολύτως κοστολογημένο. Θα συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις και κανόνες. Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της πολιτικής μας και δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί από αυτήν την κυβέρνηση. Θα εδράζεται και στη δυνατότητα των μεταρρυθμίσεων να ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια. Θα είναι και συνεπές προς την πάγια θέση μου ότι ο καλύτερος τρόπος να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές αλλά οι μειώσεις φόρων. Και θέλω να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τα τελευταία χρόνια 72 επιβαρύνσεις: από τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο γονικής παροχής μέχρι τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή και τον φόρο στις επιχειρήσεις. Κι αυτό γιατί; Γιατί πιστεύουμε στην οικονομική ελευθερία, που υπηρετείται καλύτερα όταν το φορολογικό βάρος κατανέμεται δίκαια.
Το 2023 είχα αναφερθεί στη μάχη της φοροδιαφυγής μέσω της σύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές. Τέτοιες αλλαγές μας δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέφουμε από τώρα και κάθε χρόνο ένα ενοίκιο στους ενοικιαστές.
Μπορούμε να στηρίζουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους με 250 ευρώ ετησίως. Είναι αυτές οι αλλαγές που μας επιτρέπουν να αναβαθμιστούν τα μισθολόγια στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό. Οι αυξήσεις στους ενστόλους θα είναι σημαντικές και θα ξεκινήσουν από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου.
Παράλληλα σημαντική αναβάθμιση θα έχουν και οι απολαβές των διπλωματών μας, ενώ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αυξάνεται κατά 500 εκ. ευρώ.
Είναι κινήσεις που αποδεικνύουν ότι κάθε μέτρο στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτείται χωρίς να αμφισβητείται η δημοσιονομική ισορροπία.
Αυτά τα 10 χρόνια οικοδομήσαμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης, γευτήκαμε νίκες, ζήσαμε κρίσεις, είδαμε τον τόπο να προοδεύει αλλά και να δοκιμάζεται. Απέναντι σε όλα αυτά βάλαμε την Ελλάδα μπροστά. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα έχει περάσει από την πτώχευση στην ανάπτυξη, από την ανεργία στην απασχόληση και στις επενδύσεις και από το διεθνές περιθώριο στην αξιοπιστία και την αναγνώριση. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα πως η χώρα των παλιών μνημονίων εμφανίζει τώρα από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του εθνικού προϊόντος στην Ευρώπη.
Δεν θα δώσω υποσχέσεις ούτε και χρήματα που δεν υπάρχουν. Είμαι εδώ με στόχο να μιλήσω για την ανάταξη της εθνικής οικονομίας που θα οδηγήσει στην ευημερία των Ελλήνων. Αυτά έλεγα από το βήμα της ΔΕΘ το 2016, στην πρώτη μου εμφάνιση τότε ως πρόεδρος της ΝΔ. Την ημέρα που συνυπογράφαμε μαζί τη «συμφωνία αλήθειας» που έμελλε να βγάλει οριστικά τη χώρα από την κρίση. Σήμερα σας μιλώ για 10η φορά. Οι πολιτικές μου εμπειρίες είναι πλέον περισσότερες, όπως και το γκρίζο χρώμα στα μαλλιά μου. Αυτό που δεν άλλαξε όμως είναι η αφοσίωση σε ό,τι θεωρώ πυρήνα και πεμπτουσία της πολιτικής. Πώς θα βελτιώνουμε τη ζωή όλων των πολιτών με καλύτερο εισόδημα, πώς θα κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, πώς θα δώσουμε ελπίδα σε μία νέα γενιά που δυσκολεύεται να πιστέψει ότι θα ζήσει καλύτερη ζωή από αυτή των γονιών της. Και πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά; Μένoντας πιστοί σε αξίες που δεν πρέπει να θολώνουν με τον χρόνο. Να λέμε την αλήθεια, να βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση εκείνων που είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε, να αναγνωρίζουμε με θάρρος τα λάθη μας, να μη θυσιάζουμε το μακροχρόνιο όφελος για την προσωρινή δημοφιλία και να προσπαθούμε συνέχεια για το καλύτερο, ακόμα κι όταν αισθανόμαστε ότι για κάθε μικρό βήμα προόδου χρειάζεται να καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια.